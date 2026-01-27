Partizan dobija pojačanja za napad na titulu: Otkriveno kad potpisuju reprezentativci Srbije

Tokom naredna dva dana Partizan će potpisati ugovore sa Stefanom Mitrovićem i Sašom Zdjelarom.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je na početku 2026. godine morao da razmišlja o prolasku UEFA monitoringa i suspenziji koju mu je izrekla FIFA, ali nakon to su te stvari ostavljene u prošlosti više nema problema da se dovode igrači! Prvo je stigao Nijemac Sebastijan Polter, koji bi trebalo da donese ogromno iskustvo u napadu, a nakon njega...

Tokom naredna dva dana ugovore sa Partizanom trebalo bi da poptišu dvojica povremenih reprezentativaca Srbije - štoper Stefan Mitrović (35) i defanzivni vezni Saša Zdjelar (30). Mitrović raskida ugovro sa Gentom u Belgiji, gdje uopšte nije igrao tokom jeseni, pa će se kao slobodan igrač zaputiti ka Beogradu. Sa druge strane, Zdjelar je već neko vrijeme bez kluba, a tokom jeseni je i trenirao sa prvim timom Partizana.

Obojica fudbalera imaju ogromno iskustvo i njihov dolazak mogao bi da bude signal za blagi zaokret u klupskoj politici. Partizan je, nakon dobrog jesenjeg djela u prvenstvu, odlučio da se ozbiljno odmjeri sa Crvenom zvezdom u borbi za šampionsku titulu, a iskustvo trojice fudbalera - po jednog u svakoj liniji tima - moglo bi da bude i presudno.

Ko je Stefan Mitrović?

Stefan Mitrović je ponikao u mlađim kategorijama Rada i Crvene zvezde, a u inostranstvu je nastupao za slovačku Petržalku i češku Zbrojovku iz Brna prije nego što je obukao dres Metalca. Nije se dugo zadržao u Gornjem Milanovcu, pa ga je karijera preko Kortrajka, Benfike, Valjadolida, Frajburga, Genta, Strazbura i Hetafea ponovo dovela u belgijski Gent, čiji je član posljednje dvije godine.

Tokom karijere Mitrović je odigrao čak 162 utakmice za Gent, zatim 104 utakmice za Strazbur, pa zbirno 84 utakmice za španske timove Hetafe i Valjadolid... Ima Stefan iza sebe i 36 mečeva u reprezentaciji Srbije, pa i nastup na Svjetskom prvenstvu u dresu sa državnim grbom.

Ko je Saša Zdjelar?

Saša Zdjelar je osam puta bio seniorski reprezentativac Srbije, ali je zato osvojio Mundijalito sa reprezentacijom do 20 godina. Prošlo je više do 10 godina, ali tim koji je selektirao i vodio aktuelni selektor Veljko Paunović i dalje je "svjež" u sjećanjima ljubitelja fudbala širom Srbije.

Vidi opis Partizan dobija pojačanja za napad na titulu: Otkriveno kad potpisuju reprezentativci Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Zdjelar je ponikao u OFK Beogradu, a igrao je u karijeri za Olimpijakos, Majorku, Partizan, CSKA iz Moskve i Zenit iz Sankt Peterburga. Ubjedljivo najdublji trag ostavio je u Humskoj, gdje je osvojio dva Kupa Srbije, igrao grupnu fazu evropskih takmičenja i nastupio na čak 197 mečeva.