Predrag Mijatović dao rok Mitroviću: Evo koliko vremena ima iskusni štoper da donese odluku

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović navodno je dao rok Stefanu Mitroviću da se izjasni da li dolazi u Humsku

Partizan želi da pojača odbrambeni red dovođenjem Stefana Mitrovića (35). Iako u zrelim igračkim godinama, iskustvo bivšeg reprezentativca Srbije mnogo bi značilo ekipu Nenada Stojakovića. Međutim, potvrda o dolasku neprestano se mijenja, te je potpredsjednik kluba Predrag Mijatović dao rok Mitroviću.

Prema informacijama Sport kluba, Predrag Mijatović je defanzivcu Genta dao rok od 48 sati da donese odluku. To znači da bi Mitrović do srijede trebalo da se izjasni - ili da prihvati ponudu crno-belih ili da je definitivno odbije. Iskusni štoper ističe da je za njega igranje imperativ, posebno jer od aprila prošle godine više nije u planovima belgijskog kluba.

Kako se navodi, Mitrović je spreman da se odrekne značajnog dijela plate koju prima u Gentu samo da bi prešao u Partizan, iako je ponuda kluba iz Beograda znatno skromnija. Problem upravo leži u toj razlici u finansijama, ali Mijatović ne planira da mijenja prvobitnu ponudu iskusnom defanzivcu koji je prošao školu Zvezde.

Tokom karijere, Mitrović je branio boje Petržalke, Zbrojovke i Metalca, prije nego što je vrhunac dostigao u Kortrajku. Nakon toga je igrao za Benfiku, Valjadolid, imao prvi mandat u Gentu, zatim Strazbur i Hetafe, prije nego što se vratio u Belgiju. Prethodno je Mitrović stasavao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, u kojima je bio od 2003. do 2008.