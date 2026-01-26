logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predrag Mijatović dao rok Mitroviću: Evo koliko vremena ima iskusni štoper da donese odluku

Predrag Mijatović dao rok Mitroviću: Evo koliko vremena ima iskusni štoper da donese odluku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović navodno je dao rok Stefanu Mitroviću da se izjasni da li dolazi u Humsku

Mijatović dao Mitroviću rok od 48 sati da se izjasni jel dolazi u Partizan Izvor: MN PRESS, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Partizan želi da pojača odbrambeni red dovođenjem Stefana Mitrovića (35). Iako u zrelim igračkim godinama, iskustvo bivšeg reprezentativca Srbije mnogo bi značilo ekipu Nenada Stojakovića. Međutim, potvrda o dolasku neprestano se mijenja, te je potpredsjednik kluba Predrag Mijatović dao rok Mitroviću.

Prema informacijama Sport kluba, Predrag Mijatović je defanzivcu Genta dao rok od 48 sati da donese odluku. To znači da bi Mitrović do srijede trebalo da se izjasni - ili da prihvati ponudu crno-belih ili da je definitivno odbije. Iskusni štoper ističe da je za njega igranje imperativ, posebno jer od aprila prošle godine više nije u planovima belgijskog kluba.

Kako se navodi, Mitrović je spreman da se odrekne značajnog dijela plate koju prima u Gentu samo da bi prešao u Partizan, iako je ponuda kluba iz Beograda znatno skromnija. Problem upravo leži u toj razlici u finansijama, ali Mijatović ne planira da mijenja prvobitnu ponudu iskusnom defanzivcu koji je prošao školu Zvezde.

Tokom karijere, Mitrović je branio boje Petržalke, Zbrojovke i Metalca, prije nego što je vrhunac dostigao u Kortrajku. Nakon toga je igrao za Benfiku, Valjadolid, imao prvi mandat u Gentu, zatim Strazbur i Hetafe, prije nego što se vratio u Belgiju. Prethodno je Mitrović stasavao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, u kojima je bio od 2003. do 2008.

Tagovi

FK Partizan fudbal Predrag Mijatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC