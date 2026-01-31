Partizan odmah kiksnuo u Superligi: Ni sat vremena sa igračem više nije bilo dovoljno crno-bijelima

Jako loša igra fudbalera Partizana koji nisu uspjeli da slave na domaćem terenu uprkos igraču više od 37. minuta.

Fudbaleri Partizana startovali su proljećni dio sezone remijem bez golova protiv Radničkog iz Niša. Tako će Crvena zvezda već u prvom kolu u nastavku imati šansu za preokret u šampionskoj trci.

Bili su crno-bijeli bolji u prvom poluvremenu, imali su nekoliko izglednih šansi, ali u drugom praktično nisu uspjeli ni da zaprijete protiv tima koji je u zoni ispadanja i u 37. minutu je ostao sa igračem manje zbog direktnog crvenog kartona koji je dobio Frenk Kanute.

Nenad Stojaković je pokušavao, mijenjao, napravio pet izmjena, ali nije uspio da prodrma svoje izabranike koji su i na pripremama ostavili neubedljiv utisak. Debitovao je u Humskoj Sebastijan Polter, upravo je njegov pokušaj bio najbolja šansa za Partizan u prvom poluvremenu, ali nije uspio da dođe do prvenca. Prijetili su u prvom poluvremenu Ugrešić i Dragojević, ali nije bilo prave završnice.

Ključni momenat se dogodio u 37. minutu kada je Kanute neoprezno startovao nad Dragojevićem. Sudija je prvobitno dosudio žuti karton, ali je posle pregleda snimka utvrdio da preinači odluku i dosudi nekadašnjem igraču Partizana crveni karton.

Ništa nismo vidjeli od igrača Partizana do kraja prvog perioda, a praktično ni sve do nadoknade kada je golman Radničkog Manojlović zaustavio redom udarce Kostića, Ninića i Milića.

Vjerovatno će biti dosta polemike zbog situcije iz 95. minuta meča kada je Milić pao u šesnaestercu, tražili su domaći penal, ali ga nisu dobili. Sve u svemu jako loše izdanje Partizana koji će Crvena zvezda prestići ukoliko u svom meču u nedjelju bude uspjela da nadigra Čukarički.