Uselio se u "Zemunelo" i čeka transfer: Partizan dobio ponudu za otpisanog Bugarina

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Čudna situacija u Partizanu jer je fudbaler otkazao stan, uselio se u "Zemunelo" i čeka transfer u Rumuniju.

Janis Karabeljov čeka transfer iz Partizana Izvor: KIM PRICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Bugarski fudbaler Janis Karabeljov nedavno se odselio iz svog stana u Beogradu i čeka transfer, a prema informacijama portala "iAMSport" mogao bi u komšijsku Rumuniju. Preciznije, za njegove usluge zainteresovan je rumunski Rapid koji je u Humsku poslao ponudu od 100 hiljada evra.

Partizan se nadao da će dobiti više, između 150 i 200 hiljada evra, ali u ovakvoj situaciji s besparicom - i činjenicom da sada ima nezadovoljnog igrača - čini se da će i ovo biti više nego optimalan iznos.

Izvor: MN PRESS

Jasno je da će Karabeljov otići iz Partizana tokom zime pošto je porodicu već preselio u Bugarsku, a on se uselio u sportski centar "Teleoptik" dok se ne riješi njegova situacija, nezadovoljan što mu je prethodno propao transfer u Šalke koji je stopiralo upravo rukovodstvo crno-bijelih. 

Ipak, poslije toga je postignut dogovor sa Sašom Zdjelarom i jasno je da je došlo do gužve u veznom redu, tako da je logično da se Partizan oslobodi Janisa Karabeljova koji je sasvim solidno odradio svoj posao na mjestu zadnjeg veznog.

Odigrao je 27 mečeva i postigao je dva gola, a u prvom meču proljeća protiv Radničkog iz Niša nije bio ni u protokolu.

Tagovi

Janis Karabeljov FK Partizan

