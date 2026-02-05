Partizan smijenio trenera Nenada Stojakovića: Peđa Mijatović ga doveo i otjerao!

Partizan dovodi novog trenera pošto je Nenad Stojaković danas smijenjen na sjednici Upravnog odbora.

Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Nenad Stojaković dobio je otkaz u Partizanu, odlučeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora, prenosi "Sport Klub". Odluku je donio potpredsjednik Predrag Mijatović na čiju riječ je smijenjen i prethodni trener Srđan Blagojević, odnosno upravo je Stojaković bio njegovo rješenje za probleme u Humskoj.

Ispostavilo se da je to bila greška pošto je samo šest utakmica kasnije Stojaković dobio otkaz - i to čim je Partizan poslije prvog proljećnog kola izgubio lidersku poziciju tabeli i trenutno zaostaje za Crvenom zvezdom dva boda.

To znači da Partizan čeka i četvrtog trenera od kada je došlo do promjene rukovodstva kluba odnosno dolaska Rasima Ljajića na mjesto predsjednika Upravnog odbora. Prvo je Savo Milošević podnio ostavku nezadovoljan jer mu se Mijatović miješao u izbor igrača, da bi potom naredna dvojica trenera bili smijenjeni odlukom istog čovjeka.

I dok je smjena Blagojevića bila neočekivana, za Stojakovićevu ne može isto da se kaže. Došao je iz Teleoptika i od početka se činio samo kao privremeno rješenje, a za vrijeme njegovog mandata ostvarene su tri pobjede, dva poraza i remi. Upravo su porazi od IMT-a u posljednjem kolu jesenjeg dela šampionata, odnosno remi sa Radničkim na startu proljećnog, bili okidač da na kraju dobije otkaz.

Na sve to mora se dodati i da je Partizan ozbiljno oslabljen ušao u drugi dio sezone jer rukovodstvo nije moglo da zadrži najboljeg igrača Jovana Miloševića, dok su na pripremama odigrane samo tri od pet zakazanih utakmica. Da stvar bude nevjerovatnija, na jednoj Stojaković nije vodio ekipu nego je odlučio da se igrači "samoorganizuju".

Ko će naslijediti Stojakovića u Partizanu?

Izvor: MN PRESS

"Sportski žurnal" spominje četiri imena, s tim da su dva već nemoguća opcija. Žarko Lazetić, iako je skoro dobio otkaz u Makabiju, teško da će se odreći novca i ugovora koji ima da bi preuzeo Partizan u ovoj situaciji, dok je Darko Milanič koji se takođe spominje od nedavno novi trener Al Vahde.

Druga dva imena suMilinko Pantić i Ranko Popović. Pantić je bivši fudbaler Partizana i Atletiko Madrida, koji je u odličnim odnosima sa Predragom Mijatovićem, a koji se posljednji put trenerskim poslom bavio prije deset godina kada je bio u Dalijanu (Kina). Što se tiče Popovića, njega se sjećamo kao trenera Vojvodine u sezoni 23/24, a posljednji angažman imao je poslije toga u Japanu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:01 Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu? Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)