Sastanak uprave Partizana je u 10 časova i poslije njega saznaćemo da li Nenad Stojaković odlazi iz Humske i definitivno.

Izvor: MN PRESS

Već nekoliko dana traje vanredna situacija u FK Partizan i spekuliše se o smjeni trenera Nenada Stojakovića, a sve će biti poznato poslije sjednice koja je zakazana za danas od 10 časova. Prema informacijama "Sportskog žurnala", Partizan će smijeniti Nenada Stojakovića nakon prvog meča proljećnog dijela sezone.

Partizan u subotu nije uspio da pobijedi Radnički iz Niša (0:0), iako je više od sat vremena igrao sa igračem više, tako da je Zvezda odmah uspjela da preskoči crno-bijele na tabeli i zauzela je prvo mjesto.

Vidi opis Vanredni sastanak u Humskoj: Partizan opet smjenjuje trenera, zna se i nasljednik? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

I prije toga je Partizan propustio da prvi dio sezone završi sa četiri boda prednosti u odnosu na Zvezdu, pošto je izgubio na zatvaranju jesenjeg dijela šampionata, da bi potom i pripreme bile neuspješne. Partizan je na njima odigrao samo tri od pet dogovorenih utakmica, s tim da je jednu Stojaković odlučio da ne vodi - odnosno rekao je igračima da se samoorganizuju.

Prethodnih dana pričalo se takođe da je potpredsjednik Predrag Mijatović jedini za ostanak Stojakovića na klupi, što je i logično jer je bio njegov izbor, odnosno isključivo njegovom odlukom je smijenjen prethodni trener Srđan Blagojević. Svi ostali članovi rukovodstva (Ljajić, Forcan, Lazović...) bili su protiv takve odluke.

Ko bi mogao da naslijedi Stojakovića?

Izvor: MN PRESS

"Sportski žurnal" spominje četiri imena, s tim da su dva već nemoguća opcija. Žarko Lazetić, iako je skoro dobio otkaz u Makabiju, teško da će se odreći novca i ugovora koji ima da bi preuzeo Partizan u ovoj situaciji, dok je Darko Milanič koji se takođe spominje od nedavno novi trener Al Vahde.

Druga dva imena su Milinko Pantić i Ranko Popović. Pantić je bivši fudbaler Partizana i Atletiko Madrida, koji je u odličnim odnosima sa Predragom Mijatovićem, a koji se posljednji put trenerskim poslom bavio prije deset godina kada je bio u Dalijanu (Kina). Što se tiče Popovića, njega se sjećamo kao trenera Vojvodine u sezoni 23/24, a posljednji angažman imao je poslije toga u Japanu.

Više ćemo saznati poslije sastanka uprave koji je u 10 časova, možda nas opet čeka iznenađenje kao i u slučaju Blagojevića i Stojakovića.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:01 Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu? Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)