Partizan nema lijevog beka: Operacija u Finskoj, a alternativa i dalje ne postoji

Nenad Stojaković je pod pritiskom zbog potencijalne smjene u Partizanu, dok istovremeno nema sad ni lijevog beka.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan ostao je bez Marija Jurčevića na duže staze. Lijevi bek iz Slovenije, koji je još u u oktobru na meču protiv Vojvodine povrijedio Ahilovu tetivu, nije uspio da je zaleči u prethodnom periodu tako da je na pripremama u Antaliji samo obnovio. Zbog toga je donesena odluka da se to reši hirurškim zahvatom.

Jurčević je u utorak uspješno operisan u Finskoj, prenosi "Meridijan sport" i pred njim je sada period oporavka, a vrlo vjerovatno je da je i završio sezonu i da ćemo ga videti tek od ljeta.

Izvor: MN PRESS

U Partizanu ove zime nisu doveli alternativu Jurčeviću, nadali su se da će se oporaviti, tako da se i dalje na njegovoj poziciji probavaju iznuđena rešenja i to nije urodilo plodom.

Prvo je lijevog beka igrao Mateja Milovanović, vidjeli smo i drugog štopera Stefana Milića kome to mjesto nije prijalo, da bi potom Mohamed Abdulmalik iznenada dobio priliku. Od zime je na tom mjestu zaigrao Stefan Petrović, ali se radi o tinejdžeru kome još nedostaje stabilnosti u igri.

Ostaje da se vidi da li će Partizan reagovati i da li će angažovati novog lijevog beka ove zime, dok se paralelno sa tim u klubu bave i situacijom sa trenerom Nenadom Stojakovićem koji je pred otkazom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!