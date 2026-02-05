logo
Lazović je tražio da Partizan smijeni trenera: Odbijen mu zahtjev, stiglo saopštenje

Lazović je tražio da Partizan smijeni trenera: Odbijen mu zahtjev, stiglo saopštenje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Stiglo je saopštenje Partizana u kom se navodi da je Danko Lazović tražio ostavku trenera Nenada Stojakovića, ali da je klub to odbio

Lazović tražio ostavku trenera Stojakovića partizan odbio Izvor: MN PRESS

Nenad Stojaković, bar za sada, nije smijenjen u Partizanu. Već danima se priča o otkazu za trenera crno-bijelih, ali je to ostalo na čekanju. Čak je odbijen i predlog generalnog direktora Danka Lazovića koji je tražio da mu se uruči "zahvalnica".

Partizan je tim povodom poslao hitno saopštenje i obrazložio šta se sve dešava u klubu.

"Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je finansijska analiza Kluba i raspravljalo se o aktuelnim sportskim pitanjima.

Klub će u narednom periodu preduzimati sve nužne aktivnosti kako bi se uspešno završio postupak licenciranja za evropska takmičenja.

U vezi sa sportskim pitanjima Upravni odbor je analizirao sve aspekte rada, počev od prelaznog roka, preko rada omladinske škole i prvog tima. Tokom diskusije, generalni direktor Danko Lazović predložio je smjenu trenera prvog tima Nenada Stojakovića. Upravni odbor je iskazao stav da je trenutni fokus na sljedećoj utakmici protiv Radnika, te da će se o toj temi diskutovati nakon te utakmice", stoji u saopštenju kluba.

Odbijena ponuda za Roganovića i Simića

Izvor: MN PRESS

U istom saopštenju Partizan je otkrio da je iz Rusije stigla ponuda za dvojicu fudbalera koja je odbijena.

"Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je tokom prelaznog roka u Klub stigla ponuda od Fudbalskog kluba CSKA iz Moskve, za igrače Milana Roganovića i Nikolu Simića. Ponuda je odbijena usljed neadekvatnih finansijskih uslova", naveli su u saopštenju.

