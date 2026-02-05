"Ovo što se radi u Partizanu je jezivo": Ponikao u Humskoj, sad se oglasio zbog haosa

Bivši fudbaler banjalučkog Borca Jovan Nišić prokomentarisao je dešavanja u Partizanu, klubu u kojem je ponikao.

Srpski fudbaler Jovan Nišić (27), koji je karijeru započeo u Partizanu, prokomentarisao je dešavanja u bivšem klubu. Akcenat je stavio na otkaz treneru Nenadu Stojakoviću, odnosno na njegovo vraćanje na funkciju i sve to u istom danu, što je okarakterisao kao "jezivo".

Trener Partizana Nenad Stojaković nije smijenjen, iako klub iz Humske posljednji put pobijedio 13. decembra. Generalni direktor crno-bijelih Danko Lazović zbog loših rezultat tražio je smjenu novog trenera, ali je Upravni odbor odbio prijedlog bivšeg fudbalera Partizana. Sve to budnim okom pratio je i Nišić koji je na društvenim mrežama prokomentarisao "rat" u Partizanu.

Ovo što se radi u Partizanu je jezivo.https://t.co/7P2czKEDsD — Jovan Nišić (@jovannisic45)February 5, 2026

"Ovo što se radi u Partizanu je jezivo", kratko je napisao i tome iznio stav o dešavanjima u bivšem klubu.

Šta su poručili iz kluba?

"Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je finansijska analiza Kluba i raspravljalo se o aktuelnim sportskim pitanjima.

Klub će u narednom periodu preduzimati sve nužne aktivnosti kako bi se uspješno završio postupak licenciranja za evropska takmičenja.

U vezi sa sportskim pitanjima Upravni odbor je analizirao sve aspekte rada, počev od prelaznog roka, preko rada omladinske škole i prvog tima. Tokom diskusije, generalni direktor Danko Lazović predložio je smjenu trenera prvog tima Nenada Stojakovića. Upravni odbor je iskazao stav da je trenutni fokus na sljedećoj utakmici protiv Radnika, te da će se o toj temi diskutovati nakon te utakmice", stoji u saopštenju kluba.

Ko je Jovan Nišić?

Kad je u pitanju Jovan Nišić, riječ je o momku koji je prošao čitavu omladinsku školu Partizana, ali nikada nije debitovao za prvi tim crno-bijelih. Seniorsku karijeru gradio je tako što je nosio dres Teleoptika, potom je zaigrao za Voždovac, francuski Po, banjalučki Borac i Radnički iz Niša, da bi tokom ove zime potpisao za uzbekistansku Lokomotivu iz Taškenta.

Nišić je nastupao za sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a upisao je i dva izlaska na teren za seniorski tim i to tokom januarskih turneja u Americi.