Sek "pocijepao" ultimatum Stojakoviću: Partizan se uozbiljio i pobijedio u Surdulici

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Demba Sek sa dva gola i asistencijom donio pobjedu Partizanu na gostovanju Radniku iz Surdulice.

Partizan pobijedio u Surdulici Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio prvi put poslije dva mjeseca pošto je nakon preokreta bio bolji od Radnika iz Surdulice 3:2. Loše je Partizan počeo meč na jugu Srbije, već poslije pet minuta je gubio, da bi već u 24. došlo do promjene vođstva na semaforu koje su crno-bijeli uspjeli da sačuvaju do posljednjeg sudijskog zvižduka.

Najzaslužniji za pobjedu Partizana bio je Demba Sek koji je zabilježio dva gola i asistirao je za još jedan (autogol Hajdarevića), tako da upravo njemu može najviše da se zahvali trener Nenad Stojaković koji je dobio ultimatum pred ovo gostovanje. Da je izgubio, nema sumnje da Predrag Mijatović ne bi imao više šanse da ga sačuva na klupi Partizana, a ovako je njegov ugovor "produžen" makar do idućeg vikenda.

Crno-bijeli su inače loše počeli meč i gubili su od 5. minuta preko gola Abubakara, potom je Hajdarević već u osmom nespretno skrenuo loptu Seka u svoju mrežu, da bi napadač Partizana u 24. postigao gol za preokret na asistenciju Dragojevića.

Isti igrač upisao je i drugi gol na meču u 38, poslije čega je Radnik "izgubio" oštrinu i tek u prvom minutu nadoknade preko Gašića smanjio na 3:2.

