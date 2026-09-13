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Aris pregazio Zvezdu: Ibon Navaro mora da pali alarme poslije meča bez odbrane

Aris pregazio Zvezdu: Ibon Navaro mora da pali alarme poslije meča bez odbrane

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je poražena od Arisa na turniru na Kipru i moraće tim Ibona Navara da zaigra mnogo bolje do početka nove sezone.

Aris Crvena zvezda 98:76 Izvor: Arena Sport /Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su težak poraz na pripremnom turniru na Kipru gde je Aris bio bolji od tima Ibona Navara 98:76.

Nije ni u jednom momentu tim Ibona Navara uspio da bude konkurentan, već u prvom dijelu meča napravljena je dvocifrena prednost nakon pet minuta meča i nije imao snage da se vrati crveno-bijeli tim. Toliopulos je vodio ekipu, Erl Robinson je bio nezaustavljiv ispod koša, a sa 19 izgubljenih lopti i mnogo dozvoljenih kontri nije imao čemu da se nada tim iz Beograda.

Ognjen Dobrić je u jednom momentu uspeo da vrati ekipu na 49:40, ali jednostavno bez odbrane nije moglo ništa da se uradi. Nakon još jednog poraza Crvene zvezde moraće Ibon Navaro da se postara da digne intenzitet igre svog tima.

Lista strijelaca

Aris: Mitru Long 9, Robinson Erl 29, Toliopulos 8, Dimitrijević 4 (7as), Hacilampru -, Bohoridis 3, Morgan 18, Lidel 15, Haralampopulos 2, K. Adetokunbo -, T. Adetokunbo 4, Birč 6.

Crvena zvezda: Motli 13, Džons 12, Miljenović -, Vajler Beb 6, Batler 1, Karter 10, Dobrić 3, Izundu 2, Medarević 4, Bjelić 3, Nvora 8, Odželej -, Kremer 6, Moneke 6.

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KK Aris KK Crvena zvezda košarka

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