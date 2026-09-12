Nik Vajler-Beb ne mari za poraz: "Samo kad nam se vratio Čima"

Zvezdin novajlija Nik Vajler-Beb vjeruje u novi tim, a posebno u liderstvo Čime Monekea.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Crvene zvezde Nik Vajler-Beb je zadovoljan kako napreduje tim, bez obzira na novi poraz od Olimpijakosa. Poslije drame na Kipru, prvo je istakao povratak Čime Monekea kao jednog od lidera na terenu i u svlačionici.

Nigerijac je meč završio sa 17 poena i bilo je evidentno koliko mu je nedostajala takmičarska košarka. Turnir na Kritu je propustio zbog administrativnih problema.

"Dobro se osjećam uprkos porazu. Mislim da je najvažnije za nas bilo to što je ovo prvi put da nam se Čima vratio, tako da je bilo dobro da ga ponovo uvedemo u sistem. Ovo nam je bila tek treća utakmica u pripremnom periodu. Mislim da smo u dobroj poziciji. Bolje nego što smo bili u prethodnoj utakmici, a mislim da je to najvažnije", rekao je Vajler Beb za Meridian sport.

Moneke je prvo kasnio zbog obaveza u reprezentaciji, a onda su se pojavili i problemi sa pasošem.

"Čima je veoma važan za ovaj tim. On je prije svega sjajan momak. Veoma je otvoren, vedar i pun emocija, i mislim da je to veoma dobro za naš tim, jer na sjajan način privlači pozitivnu energiju. Za sada imamo odličan odnos. Zajedno smo tek nekoliko nedjelja, ali smo već izgradili odnos".

Vajler-Beb se složio sa trenerom Ibonom Navarom da se stvari odvijaju u pravom smjeru i da moraju biti strpljivi.

"Mislim da je njegov način razmišljanja ispravan – trenutno idemo u pravom smjeru. Nećemo biti savršeni. Nećemo odigrati utakmicu bez grešaka, pogotovo na ovom nivou i u ovoj fazi u kojoj se trenutno nalazimo, dok još gradimo tim. Mislim da je njegov način razmišljanja pravi i da svi moramo tako da razmišljamo."

Nesuđeni igrač Asvela se jako brzo navikao na novu sredinu i jedva čeka početak sezone.

"Mislim da sam se veoma dobro uklopio u tim, saigrače, trenere, ali i u grad. Tako da mislim da sam u dobroj poziciji. Sviđa mi se gdje sam i zaista sam srećan što sam ovdje", zaključio je Vajler Beb za Meridian sport.

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