Poljski selektor neprijatno iznenađem terenom Bilinog polja: "Može da bude opasno za igrače!"

Jan Urban nije zadovoljan kako izgleda trava na stadionu u Zenici.

Izvor: Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Fudbalske reprezentacije BiH i Poljske odmjeriće snage u ponedjeljak uveče (20.45) na zeničkom Bilinom polju, u okviru 4. kola B divizije Lige nacija.

Biće to direktni duel za drugu poziciju u grupi pred posljednja dva meča koja se igraju u novembru, a na konferenciji za novinare dan prije utakmice poljski selektor Jan urban govorio je, između ostalog, i o stanju travnjaka na stadionu u Zenici.

Nekadašnji napadač Gornika i Osasune nije baš zadovoljan viđenim...

"Travnjak je prosječan. Čini se da nije mnogo urađeno od prošle utakmice. Neki dijelovi su iščupani, neki uklonjeni, a neki nisu, i nakon toga su ostala prilično velika udubljenja", rekao je selektor Poljske, dodavši:

"Ovo može da bude opasno za igrače. Kada igrač stane u takvo udubljenje, vrlo lako može da dođe do povrede."

Biće ovo, inače, peti međusobni susret BiH i Poljske, a u dosadašnja četiri bh. reprezentativci nijednom nisu uspjeli da slave.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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