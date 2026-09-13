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Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva protiv starog znanca

Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva protiv starog znanca

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Holandije u 19 časova.

Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva protiv starog znanca Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće u polufinalu Evropskog prvenstva u Antverpenu protiv Holandije u 19 časova. To je epilog burnog početka četvrtfinala, u kojem je Srbija pobijedila Litvaniju u produžetku. Odmah poslije tog meča na terenu su izašli Holanđani i eliminisali Nijemce takođe poslije velike drame, 16:14.

Holanđani su minut i po prije kraja imali veliko vođstvo 14:9, Nijemci se nisu predavali i donekle su zakuvali završnicu, prišli na "minus 2", ali više od toga nisu mogli. Vorti De Jong ubacio je devet poena za Holandiju, Jan Drisen četiri, a Nesta Agasi tri, ali je Holandija prije svega pobedila čvrstom odbranom.

Duel Srbije i Holandije biće repriza četvrtfinala Svjetskog prvenstva iz Varšave, odigranog u junu ove godine, kada je srpski tim pobijedio 21:19.

U preostala dva četvrtfinala igraju Španija - Francuska (15.30) i Letonija - Belgija (16).

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Asistencija Strahinje Stojačića na utakmici Srbija Madagaskar basket 3x3
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)

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Srbija basket

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