Basketaši Srbije upisali su još jednu pobjedu na Evropskom prvenstvu i saznali su put do titule u Antverpu.

Izvor: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Basketaši Srbije upisali su drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu. Dva puta u istom danu su slavili, prvo protiv Švajcarske (22:13), a onda i protiv domaćina šampionata Belgije - 21:16.. Za razliku od prvog duela u ovom drugom je bilo mnogo više drame, promjena rezultata i neizvjesnosti. Meč je riješen u samoj završnici kada je Stojačić asistirao Brankoviću za dva, pa je Strahinja riješio naredna dva napada i donio nedostižnu prednost.

Na taj način su potvrdili prvo mjesto u grupi A i ujedno saznali kakav put ih čeka na putu do evropskog zlata. Pošto su svi ostali mečevi završeni prije, čekao se samo konačan ishod sa ove utakmice za popunu nokaut faze.

Vidi opis Srbija slavila poslije drame za prvo mjesto u grupi: Sada zna put do zlata na Evropskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 4 / 4

Srpski tim će tako igrati protiv Litvanije u četvrtfinalu, a ukoliko upiše pobjedu čekaće boljeg iz meča između Njemačke i Holandije u polufinalu. U drugom dijelu "kostura" igraju Španija i Francuska odnosno Letonija i Belgija.

Srpski tim u Belgiji predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Marko Branković i Đorđe Simeunović.

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Pogledajte 00:17 Stojačić u idealnom timu Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)