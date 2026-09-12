logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija slavila poslije drame za prvo mjesto u grupi: Sada zna put do zlata na Evropskom prvenstvu

Srbija slavila poslije drame za prvo mjesto u grupi: Sada zna put do zlata na Evropskom prvenstvu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Basketaši Srbije upisali su još jednu pobjedu na Evropskom prvenstvu i saznali su put do titule u Antverpu.

Srbija pobijedila Belgiju u basketu Izvor: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Basketaši Srbije upisali su drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu. Dva puta u istom danu su slavili, prvo protiv Švajcarske (22:13), a onda i protiv domaćina šampionata Belgije - 21:16.. Za razliku od prvog duela u ovom drugom je bilo mnogo više drame, promjena rezultata i neizvjesnosti. Meč je riješen u samoj završnici kada je Stojačić asistirao Brankoviću za dva, pa je Strahinja riješio naredna dva napada i donio nedostižnu prednost.

Na taj način su potvrdili prvo mjesto u grupi A i ujedno saznali kakav put ih čeka na putu do evropskog zlata. Pošto su svi ostali mečevi završeni prije, čekao se samo konačan ishod sa ove utakmice za popunu nokaut faze.

Srpski tim će tako igrati protiv Litvanije u četvrtfinalu, a ukoliko upiše pobjedu čekaće boljeg iz meča između Njemačke i Holandije u polufinalu. U drugom dijelu "kostura" igraju Španija i Francuska odnosno Letonija i Belgija.

Srpski tim u Belgiji predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Marko Branković i Đorđe Simeunović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Stojačić u idealnom timu
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC