Srbija se zbog Kosova povukla sa Mediteranskih igara: Skandal organizatora, basketaši odmah napustili turnir

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 povukla se sa Mediteranskih igara zbog odbijanja da igra protiv Kosova. Organizator napravio ogroman skandal i nije promijenio odluku poslije žrijeba.

Izvor: MILLEREAU Philippe / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 povukla se sa Mediteranskih igara u Tarantu u Italiji, jer je odbila da igra protiv reprezentacije samoproglašenog "Kosova".

Tu vijest objavio je Košarkaški savez "Kosova".

"Reprezentacija Kosova u basketu 3x3, u muškoj konkurenciji, započeće takmičenje na Mediteranskim igrama Taranto 2026 29. avgusta protiv Portugala, nakon posljednjih promjena u rasporedu takmičenja. Meč Kosovo - Srbija, koji je trebalo da bude odigran istog dana, neće biti odigran nakon što je Srbija odustala od takmičenja. Kao rezultat toga, Grupu C sada čine Kosovo, Portugal i Turska, a dvije prvoplasirane ekipe plasiraće se u četvrtfinale", saopšteno je.

Ogroman skandal organizatora

Žrijeb za Mediteranske igre održan je 31. jula i iako su susreti Kosova i Srbije na takmičenjima visokog nivoa pod okriljem FIBA zabranjeni, Međunarodni komitet Mediteranskih igara očigledno je smatrao da će Srbija pristati da igra protiv ekipe samoproglašene "republike".

Predsjednik Koordinacionog odbora Mediteranskih igara "Taranto 2026" Stavri Belo izjavio je još prilikom žrijeba da je osnovna ideja sporta "povezivanje ljudi" i izrazio uvjerenje da će biti pronađeno najbolje rješenje u vezi sa mogućim duelom košarkaških reprezentacija Srbije i Kosova na Mediteranskim igrama, kao i da neće biti incidenata.

"Što se tiče žrijeba, koliko ja znam, ovo nije prvi put da se Kosovo i Srbija sastaju u sportu, možda ne u basketu, ali u drugim disciplinama. U ovom periodu nije bilo takvih slučajeva. To može da se dogodi, na primjer, u džudou i drugim individualnim sportovima. Bilo je takvih susreta. Nemam informacije iznutra, jer je to u nadležnosti Organizacionog komiteta, koji će odlučiti kako će ovo pitanje biti riješeno. Svakako će biti pronađeno rješenje. Osnovna ideja je da sport približava ljude i nema razloga za izuzetke jednih u odnosu na druge, ali sam uvjeren da će u ovom slučaju biti pronađeno pozitivno rješenje. Neće biti incidenata. Moguće je i da postoji mogućnost promjene žrijeba. Pošto su obje strane prihvatile da budu dio takmičenja, ne vjerujem da će odbiti da igraju. Ipak, sačekajmo da vidimo kako će ovo pitanje biti riješeno na sastanku komiteta", rekao je Belo.

Ipak, žrijeb nije promijenjen i reprezentaciji Srbije nije ostalo ništa drugo nego da povlačenjem odgovori na skandalozni propust organizatora.