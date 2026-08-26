Vladimir Vujasinović: "Nadam se da ćemo se opet pozdravljati na ulici"

Novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović rekao je za RTS da se nada da će se 11 igrača koji bojkotuju državni tim ipak vratiti. Izabrao je novu ekipu za Mediteranske igre.

Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolo reprezentacija Srbije putuje u četvrtak u Taranto na Mediteranske igre na kojima će braniti zlato osvojeno prije četiri godine u Oranu, a kao što je poznato - igraće u izmijenjenom sastavu. Poslije ostavke Uroša Stevanovića i odlaska čak 11 vaterpolista iz državnog tima, "delfine" je preuzeo legendarni Vladimir Vujasinović koji je okupio novu ekipu i vjeruje da je i ona kadra da se iz Taranta vrati sa medaljom.

Ipak, ne odustaje od 11 "otpisanih" i najavio je da će sa njima - kao i sa bivšim stručnim štabom na čelu sa Urošem Stevanovićem - probati ponovo da priča na jesen i da će doći do rješenja uoči Svjetskog kupa idućeg jula.

"Iskreno, ne znam šta će biti", rekao je Vujasinović gostujući u Jutarnjem programu RTS-a: "Što se tiče problema koji su bili, pričao sam sa svima - i sa bivšim stručnim štabom, Urošem Stevanovićem, igračima. Ostalo je da se čujemo na jesen, biće to kasno u jesen, da popričamo još jednom o tome. Kao što smo rekli, mi smo dva mjeseca na pripremama, ovi momci koji su tu su pokazali izuzetnu želju da budu tu i predstavljaju Srbiju, tako da vidjećemo. Otom-potom".

"Meni je želja ne samo da se ti momci ponovo vrate u akcije, nego da se čitava situacija smiri i da se izmire ovi ljudi. Mislim da smo uvijek funkcionisali, kroz istoriju je bilo trzavica, ali je funkcionisalo dosta dobro. Rezultati su posljedica dobrog rada. Nadam se da će doći vrijeme da svi možemo da se pozdravljamo na ulici".

Slikovito je Vujasinović to objasnio da je kao u romantičnim komedijama:

"To je kao kada jedna strana na filmu potpiše razvod, druga ne, pa se onda opet desi nešto i svi se pomire i nastave dalje. Vjerujem da to može da se desi. Mi smo krenuli tim putem, momci su pokazali to što nam je trebalo, pravićemo spisak za Svjetski kup - i to će biti dio koji će nas predstavljati na Olimpijskim igrama. Tu nemam dilemu", naglasio je on.

"Momci ne zaslužuju negativne komentare"

Vujasinović se osvrnuo i na negativne komentare koje su dobili vaterpolisti koji danas igraju za reprezentaciju Srbije, istakavši da nisu zaslužili takav tretman, posebno ne na društvenim mrežama.

"Nemam društvene mreže, pa mnogi komentari nisu ni došli do mene, samo djelić svega. Kad sam počeo sa radom, prvih sedam dana atmosfera uoppšte nije bila prijatna i nije mi bilo jasno zbog čega. Shvatio sam da su momci bili pod ozbiljnim pritiskom, jesu oni profesionalci i ne treba da se obaziru na to, ali prije svega su ljudi. Zamolio bih da, ako mogu da utičem na nekoga, apsolutno ne zaslužuju bilo kakav negativni komentar. Momci su zdravi, pravi, odrasli na pravi način, žele da predstavljaju svoju zemlju na najvećim takmičenjima", zaključio je Vujasinović.

Izvor: MN PRESS

Vasilije Martinović, jedan od rijetkih koji su iz prethodnog sastava ostali uz "delfine", istakao je da kod njega nije bilo dileme da li će igrati.

"Bilo im je sigurno teško da napuste tim, ali i meni da posmatram, to su igrači koji su prošli i kadetske i juniorske kategorije reprezentacije i znaju šta znači igrati za državni tim. Činjenica je da je bilo problema, ali nadamo se da će se to riješiti i da ćemo ponovo biti zajedno", jasan je bio Martinović.

Ko je u novoj vaterpolo reprezentaciji?

Nakon dvomjesečnih priprema tokom kojih je kroz selekciju prošlo oko 40 vaterpolista, selektor Vladimir Vujasinović je odlučio da na Mediteranske igre povede 14 igrača. To su sljedeća imena:

Milan Glušac

Vladimir Mišović

Vasilije Martinović

Vuk Milivojević

Zoran Božović

Viktor Urošević

Bogdan Gavrilović

Luka Pljevančić

Marko Dimitrijević

Vuk Čonkić

Đorđe Vučinić

Nikola Lukić

Dušan Trtović

Nemanja Stanojević

Na Mediteranskim igrama Srbija će igrati u grupi A, sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom, dok će se u grupi B takmičiti Španija, Francuska, Italija, Turska i Bosna i Hercegovina. U polufinale će se plasirati po dvije najuspješnije reprezentacije iz obje grupe.

Srpski vaterpolisti se u prvom kolu, 28. avgusta od 16 časova, sastaju se sa Slovenijom. Dva dana kasnije od 17.30 protivnik će biti Crna Gora, a prvog septembra u istom terminu selekcija Grčke.

Kojih 11 bojkotuje Srbiju?

U zvaničnom pismu je 11 vaterpolista naglasilo da će bojkotovati reprezentaciju zbog izjava novog predsjednika Slobodana Sora, poslije kojih je prvo ostavku podnio selektor Uroš Stevanović. Sa njim su se solidarisali i vaterpolisti koji su činili "gro" tima koji je osvojio prethodne Olimpijske igre u Parizu, odnosno zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Evo ko je sve potpisao pismo o bojkotu:

Kapiten Nikola Jakšić

Radoslav Filipović

Dušan Mandić

Strahinja Rašović

Sava Ranđelović

Đorđe Lazić

Radomir Drašović

Nemanja Vico

Nikola Dedović

Petar Jakšić

Viktor Rašović

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