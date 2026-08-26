logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vujasinović objavio spisak za Mediteranske igre: Jedan olimpijski šampion i trojica evropskih prvaka

Vujasinović objavio spisak za Mediteranske igre: Jedan olimpijski šampion i trojica evropskih prvaka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo reprezentacija Srbije se priprema za Mediteranske igre, a selektor Vladimir Vujasinović odredio je spisak tima

Vladimir Vujasinović odredio spisak vaterpolista Srbije za Mediteranske igre Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije se priprema za Mediteranske igre, a selektor Vladimir Vujasinović saopštio je spisak igrača za ovo takmičenje. Među imenima nalaze se olimpijski prvak i trojica evropskih šampiona.

Spisak reprezentacije Srbije za Mediteranske igre:

  • Vladimir Mišović (olimpijski šampion iz Pariza)
  • Milan Glušac (evropski prvak iz Beograda)
  • Luka Pljevančić
  • Dušan Trtović
  • Nemanja Stanojević
  • Zoran Božović
  • Bogdan Gavrilović
  • Vuk Čonkić
  • Vasilije Martinović (evropski prvak iz Beograda)
  • Nikola Lukić (evropski prvak iz Beograda)
  • Vuk Milojević
  • Viktor Urošević
  • Marko Dimitrijević
  • Đorđe Vučinić

Povratnik u reprezentaciju Miloš Ćuk neće biti dio tima, a uz njega se ne računa ni na Luku Gladovića, koji važi za jednog od najperspektivnijih mladih igrača, ali zbog oporavka od povrede propušta takmičenje. Naravno, na spisku nema ni 11 najboljih vaterpolista Srbije koji su potpisali saopštenje iz razloga dobro poznatih javnosti.

Šta se očekuje od reprezentacije Srbije?

Tradicionalno, "delfini" su apsolutni favoriti na svakom takmičenju na kojem se pojave. Uz to, uspjesi koje je tim Srbije bilježio upravo na ovom takmičenju naglašavaju da ništa osim zlata nije prihvatljivo. Mediteranske igre 2018. u Taragoni završene su najsjajnijim odličjem za srpski tim, isti repertoar gledali smo i četiri godine kasnije, 2022. u Oranu i zbog toga je nova, najsjajnija medalja imperativ u Taragoni, u Španiji.

Samo su Italijani uspjeli da tri puta zaredom budu prvaci ovog takmičenja, od 1978. do 1993. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Mediteranske igre Vladimir Vujasinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC