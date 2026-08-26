Vujasinović objavio spisak za Mediteranske igre: Jedan olimpijski šampion i trojica evropskih prvaka

Vaterpolo reprezentacija Srbije se priprema za Mediteranske igre, a selektor Vladimir Vujasinović odredio je spisak tima

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije se priprema za Mediteranske igre, a selektor Vladimir Vujasinović saopštio je spisak igrača za ovo takmičenje. Među imenima nalaze se olimpijski prvak i trojica evropskih šampiona.

Spisak reprezentacije Srbije za Mediteranske igre:

Vladimir Mišović (olimpijski šampion iz Pariza)

Milan Glušac (evropski prvak iz Beograda)

Luka Pljevančić

Dušan Trtović

Nemanja Stanojević

Zoran Božović

Bogdan Gavrilović

Vuk Čonkić

Vasilije Martinović (evropski prvak iz Beograda)

Nikola Lukić (evropski prvak iz Beograda)

Vuk Milojević

Viktor Urošević

Marko Dimitrijević

Đorđe Vučinić

Povratnik u reprezentaciju Miloš Ćuk neće biti dio tima, a uz njega se ne računa ni na Luku Gladovića, koji važi za jednog od najperspektivnijih mladih igrača, ali zbog oporavka od povrede propušta takmičenje. Naravno, na spisku nema ni 11 najboljih vaterpolista Srbije koji su potpisali saopštenje iz razloga dobro poznatih javnosti.

Šta se očekuje od reprezentacije Srbije?

Tradicionalno, "delfini" su apsolutni favoriti na svakom takmičenju na kojem se pojave. Uz to, uspjesi koje je tim Srbije bilježio upravo na ovom takmičenju naglašavaju da ništa osim zlata nije prihvatljivo. Mediteranske igre 2018. u Taragoni završene su najsjajnijim odličjem za srpski tim, isti repertoar gledali smo i četiri godine kasnije, 2022. u Oranu i zbog toga je nova, najsjajnija medalja imperativ u Taragoni, u Španiji.

Samo su Italijani uspjeli da tri puta zaredom budu prvaci ovog takmičenja, od 1978. do 1993. godine.