Potres u vaterpolu: Čak 12 članova reprezentacije odgovara zbog klađenja

Reprezentacija Malte kažnjena je ubog kršenja pravila o klađenju iz Kodeksa integriteta Svjetske plivačke federacije

Izvor: Domenic Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Malte kažnjena je zbog kršenja pravila o klađenju iz Kodeksa integriteta Svjetske plivačke federacije (World Aquatics Integrity Code). Saopštenje je podijelila organizacija "European Aquatics". Preciznije, 11 igrača i jedan član stručnog štaba proglašeni su krivima.

Tokom istrage je utvrđeno da se nijedan od igrača nije kladio na utakmice u kojima je učestvovao. Ujedno, nije pronađen nijedan dokaz o namještanju utakmica ili manipulacije tokom nadmetanja. Istraga je sprovedena u bliskoj saradnji Jedinicom za integritet vodenih sportova (AQIU), Plivačkog saveza Malte (ASA), Uprave za integritet u sportu Malte (AIMS), Evropske federacije vodenih sportova, Uprave za igre na sreću Malte (MGA) i Jedinice Olimpijskog pokreta za sprečavanje manipulisanja sportskim takmičenjima. Time je još jednom potvrđena važnost zajedničkog djelovanja u zaštiti integriteta vodenih sportova.

Zvanično saopštenje glasi: "Tokom istrage utvrđeno je da nijedna od osoba obuhvaćenih postupkom nije uplaćivala opklade na utakmice u kojima je učestvovala, niti su pronađeni bilo kakvi dokazi o namještanju utakmica ili manipulaciji rezultatima.

Pored sankcija izrečenih u skladu sa Kodeksom integriteta Svjetske federacije vodenih sportova, svi akteri obuhvaćeni postupkom učestvovaće u edukativnim programima i aktivnostima podizanja svijesti tokom narednih pet godina. U saradnji sa AQIU radiće na boljem razumijevanju rizika povezanih sa klađenjem i doprinijeti sprečavanju sličnih prekršaja u zajednici vodenih sportova", navodi se.