logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potres u vaterpolu: Čak 12 članova reprezentacije odgovara zbog klađenja

Potres u vaterpolu: Čak 12 članova reprezentacije odgovara zbog klađenja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Malte kažnjena je ubog kršenja pravila o klađenju iz Kodeksa integriteta Svjetske plivačke federacije

Reprezentacija Malte kažnjena je ubog kršenja pravila o klađenju Izvor: Domenic Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Malte kažnjena je zbog kršenja pravila o klađenju iz Kodeksa integriteta Svjetske plivačke federacije (World Aquatics Integrity Code). Saopštenje je podijelila organizacija "European Aquatics". Preciznije, 11 igrača i jedan član stručnog štaba proglašeni su krivima.

Tokom istrage je utvrđeno da se nijedan od igrača nije kladio na utakmice u kojima je učestvovao. Ujedno, nije pronađen nijedan dokaz o namještanju utakmica ili manipulacije tokom nadmetanja. Istraga je sprovedena u bliskoj saradnji Jedinicom za integritet vodenih sportova (AQIU), Plivačkog saveza Malte (ASA), Uprave za integritet u sportu Malte (AIMS), Evropske federacije vodenih sportova, Uprave za igre na sreću Malte (MGA) i Jedinice Olimpijskog pokreta za sprečavanje manipulisanja sportskim takmičenjima. Time je još jednom potvrđena važnost zajedničkog djelovanja u zaštiti integriteta vodenih sportova.

Zvanično saopštenje glasi: "Tokom istrage utvrđeno je da nijedna od osoba obuhvaćenih postupkom nije uplaćivala opklade na utakmice u kojima je učestvovala, niti su pronađeni bilo kakvi dokazi o namještanju utakmica ili manipulaciji rezultatima.

Pored sankcija izrečenih u skladu sa Kodeksom integriteta Svjetske federacije vodenih sportova, svi akteri obuhvaćeni postupkom učestvovaće u edukativnim programima i aktivnostima podizanja svijesti tokom narednih pet godina. U saradnji sa AQIU radiće na boljem razumijevanju rizika povezanih sa klađenjem i doprinijeti sprečavanju sličnih prekršaja u zajednici vodenih sportova", navodi se.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Malta namještanje utakmica klađenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC