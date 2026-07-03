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Počela nova era srpskog vaterpola: Vladimir Vujasinović debitovao ubjedljivom pobjedom u Budimpešti

Počela nova era srpskog vaterpola: Vladimir Vujasinović debitovao ubjedljivom pobjedom u Budimpešti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Vladimir Vujasinović debitovao pobjedom na klupi reprezentacije Srbije, a ubjedljivo je savladana Gruzija.

Vaterpolisti Srbije savladali Gruziju na debiju Vladimira Vujasinovića Izvor: MN PRESS

Srpski vaterpolo je u prethodnom periodu imao brojne probleme, ali uglavnom van bazena. Kada je riječ o bazenu - tamo je sve po starom! Novi selektor Vladimir Vujasinović okupio je novu reprezentaciju i svoj selektorski mandat počeo je ubjedljivom pobedom protiv Gruzije (21:10) na OTP kupu u Budimpešti.

Srbija je tokom čitavog meča bila daleko bolji tim od svog rivala. Na golu je dominirao Glušac koji je već u ranoj fazi odbrani dva peterca, a na drugoj strani za sve su se pitali Kojić i Martinović, kojima je najveća podrška bio Krstić. Pred Vujasinovićevog tima konstantno je rasla, što je veoma dobar signal koji je javnosti poslao praktično kompletno nov nacionalni tim.

Reprezentacija Srbije će daleko veći izazov ispred sebe imati 4. jula od 20.00, kada će u okviru OTP kupa igrati protiv Mađarske. Biće to repriza meča koji smo prije nekoliko mjeseci gledali u Beogradskoj areni, na Evropskom prvenstvu koje je Srbija osvojila pred svojim navijačima.

Srbija: Glušac, Pljevančić 1, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 5, Milojević 1, Trtović 1, Gavrilović 1, Kovačević 1, Martinović 4, Krstić 3, Božović, Virijević, Jauković 1.

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Tagovi

Vaterpolo Srbija Vladimir Vujasinović

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