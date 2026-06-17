Vujasinović okupio novu vaterpolo reprezentaciju Srbije

Vaterpolo reprezentacija Srbije pod vođstvom Vujasinovića kreće u novu eru, s ciljem osvajanja medalje na Mediteranskim igrama.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vaterpolo reprezentacija Srbije počela je novu eru - bez 11 otpisanih "zlatnih" igrača i sa Vladimirom Vujasinovićem na klupi. "Delfini" su se danas okupili na bazenu Sportskog centra Novi Beograd ("11. april") gdje su počeli prvu fazu priprema za učešće na Mediteranskim igrama, a ujedno su imali i upoznavanje sa novim selektorom.

Vujasinović je okupio kandidate za Mediteranske igre, kao i kandidate za U20 reprezentaciju, a koja će pod vođstvom Miloša Korolije učestvovati na Prvenstvu Evrope (Varna, Bugarska, od 10. do 16. avgusta).

"Od izazova nikad nismo bježali. Sa izazovom se ljepše živi, tako da sam prihvatio istog trenutka, nisam razmišljao ni sekund. Zato što, kroz odrastanje, naviknuti smo da se ti pozivi ne odbijaju. Da li je to kao igrač, da li je to poslije kao pomoćni trener, trener juniora ili sada selektor, svejedno. Tako da je bila vrlo laka odluka", rekao je bivši kapiten državnog tima Vujasinović.

"Pred nama su dvije godine, imamo dvije godine do Olimpijskih igara u Los Anđelesu. Ovog ljeta smo skupili momke koji su jedan mlađi dio reprezentacije. Svi su ti momci bili na spiskovima mojih prethodnika, Savića i Stevanovića. Ovo je bio pravi trenutak da se oni bace u vatru, da se vidi ko će kako da reaguje, koliko mogu i da napreduju ovog ljeta. Poslije imamo dva mjeseca priprema, završićemo sa Mediteranskim igrama u Tarantu. Poslije toga polako ćemo da se pripremamo za Svjetski kup, koji je sljedeće godine", naglasio je selektor.

Šta je cilj Srbije?

Vujasinović je dodao da je medalja na Olimpijskim igrama neupitan cilj i da su Mediteranske igre, što se Srbije tiče, uvijek služile kao priprema za velika takmičenja.

"Kada su se održavale pred neko veliko takmičenje, išlo se u punom sastavu. Kada su, kao što je slučaj ovog ljeta, išlo se u nekom kombinovanom sastavu. Ambicije postoje i mislim da treba da odemo tamo i da ovi momci pokažu šta znaju. Da odigramo najbolji mogući vaterpolo u ovom trenutku i radićemo cijelo ljeto da se predstavimo u najboljem svetlu", zaključio je srpski selektor.

Ko je na spisku, a ko nije?

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Vladimir Vujasinović je pozvao veliki broj igrača i plan je da ih što više proveri do "skraćenja" spiska. Pozvani su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd), Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).

Kao što je poznato, dio reprezentativaca Srbije bojkotuje državni tim zbog istupa novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije Slobodana Sora zbog koga je otišao i selektor Uroš Stevanović. Ovo su igrači koji su objavili da neće igrati za Srbiju:

Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac)

Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac)

Dušan Mandić (Ferencvaroš)

Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac)

Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac)

Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)

Radomir Drašović (Marselj)

Nemanja Vico (Primorac Kotor)

Nikola Dedović (Radnički Kragujevac)

Petar Jakšić (Radnički Kragujevac)

Viktor Rašović (Radnički Kragujevac)

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