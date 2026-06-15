Vaterpolo reprezentacija Srbije kreće u novu eru pod vođstvom Vladimira Vujasinovića, bez 11 'otpisanih' igrača. Pročitajte ko je na spisku.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije je na novom početku - sa novim Savezom, novim selektorom Vladimirom Vujasinovićem, ali i sa novim licima.

Kao što je poznato, čak 11 vaterpolista Srbije oprostilo se od kapice sa državnim grbom zbog izjava Slobodana Sore - koje su natjerale i Uroša Stevanovića na neopozivu ostavku - dok dolazak Vladimira Vujasinovića na kormilo reprezentacije ništa nije promijenio. Bar za sada.

Vidi opis Ovo je nova vaterpolo reprezentacija Srbije: Vujasinović objavio spisak, nema 11 "otpisanih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Tako je Vujasinović objavio prvi spisak od kada je selektor Srbije i na njemu (očekivano) nema 11 "otpisanih" reprezentativaca, tako da se mahom oslanja na igrame Crvene zvezde i Novog Beograda.

Evo ko je pozvan u reprezentaciju Srbije: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd), Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).

U srijedu će na bazenu Sportskog centra Novi Beograd ("11. april") srpski vaterpolisti početi prvu fazu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija) gdje će nastupati od 21. avgusta do 3. septembra.

Ko bojkotuje Srbiju?

Kapiten Nikola Jakšić istupio je ispred saigrača, od kojih šestorica brane boje Radničkog iz Kragujevca, a na listi su i najbolji na svijetu Dušan Mandić, kao i iskusni Nikola Dedović.

Spisak 11 igrača koji ne žele da igraju za Srbiju: