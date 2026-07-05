Prvi poraz nove reprezentacije Srbije: Mađari baš namučili ekipu Vladimira Vujasinovića

Vaterpolo reprezentacija Srbije upisala prvi poraz sa selektorom Vladimirom Vujasinovićem na klupi.
Vaterpolo reprezentacija Srbije upisala je pobjedu protiv Gruzije na debiju novog selektora Vladimira Vujasinovića, ali je već drugog dana takmičenja u Budimpešti upisan poraz. Selekcija Mađarske bila je bolja od srpskog tima (17:13) kojem je potrebno još vremena za uigravanje nakon velikih promjena koje su se dogodile.
Golgeterski, Srbiju je predvodio Vasilije Martinović, a samo su još Kojić i Novaković pstigli više od jednog gola protiv domaćina OTP kupa u Budimpešti. Sa druge strane bio je veoma raspoložen mađarski tim koji je u drugoj dionici čak šest puta tresao mrežu, stekao pet golova prednosti i riješio pitanje pobjednika.
Srbija će na ovom turniru odigrati još jedan meč, protiv reprezentacije Holandije koja ju je prije nekoliko mjeseci namučila u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Beogradu. Srpski vaterpolisti turnir u Mađarskoj koriste kao pripremu za Mediteranske igre koje će se krajem avgusta i početkom septembra igrati u Italiji. Mađarska će već krajem ovog mjeseca igrati završnicu Svjetskog kupa u Australiji, na kojem Srbija ne učestvuje.
SRBIJA: Glušac, Pljevančić, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 2, Milojević, Trtović, Gavrilović, Kovačević 1, Martinović 6, Krstić, Božović, Virijević, Jauković 1.