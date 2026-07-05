Prvi poraz nove reprezentacije Srbije: Mađari baš namučili ekipu Vladimira Vujasinovića

Vaterpolo reprezentacija Srbije upisala prvi poraz sa selektorom Vladimirom Vujasinovićem na klupi.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije upisala je pobjedu protiv Gruzije na debiju novog selektora Vladimira Vujasinovića, ali je već drugog dana takmičenja u Budimpešti upisan poraz. Selekcija Mađarske bila je bolja od srpskog tima (17:13) kojem je potrebno još vremena za uigravanje nakon velikih promjena koje su se dogodile.

Golgeterski, Srbiju je predvodio Vasilije Martinović, a samo su još Kojić i Novaković pstigli više od jednog gola protiv domaćina OTP kupa u Budimpešti. Sa druge strane bio je veoma raspoložen mađarski tim koji je u drugoj dionici čak šest puta tresao mrežu, stekao pet golova prednosti i riješio pitanje pobjednika.

Srbija će na ovom turniru odigrati još jedan meč, protiv reprezentacije Holandije koja ju je prije nekoliko mjeseci namučila u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Beogradu. Srpski vaterpolisti turnir u Mađarskoj koriste kao pripremu za Mediteranske igre koje će se krajem avgusta i početkom septembra igrati u Italiji. Mađarska će već krajem ovog mjeseca igrati završnicu Svjetskog kupa u Australiji, na kojem Srbija ne učestvuje.

SRBIJA: Glušac, Pljevančić, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 2, Milojević, Trtović, Gavrilović, Kovačević 1, Martinović 6, Krstić, Božović, Virijević, Jauković 1.