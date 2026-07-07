Vujasinović: "Srbija igra jako lijep vaterpolo, aplauzi na Margetsigetu su dokaz"

Selektor Srbije Vladimir Vujadinović veoma zadovoljan urađenim na početku priprema za Mediteranske igre.

Izvor: MN PRESS

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović sumirao je utiske nakon prve tri nedjelje priprema za učešće na Mediteranskim igrama i izrazio veliko zadovoljstvo urađenim.

"Prije svega bih htio da pohvalim cijelu ekipu na svemu onome što su uradili do sada. Imali smo izuzetnu atmosferu, izuzetnu posvećenost. Motivacija na svakom treningu bila je takmičarska. Momci su ovo stvarno shvatili na pravi način. Prvo, sam poziv za reprezentaciju shvatili su na pravi način. Druga stvar, shvatili su ovo kao šansu za njihovu budućnost pod kapicom reprezentacije Srbije. Dali su sve od sebe u ove tri nedjelje da pokažu da su vrijedni te kapice. Tako da, poslije ove tri nedjelje, mogu da kažem da smo uradili stvarno odličan posao", izjavio je Vujasinović.

"Ekipa se vratila sa mnogo više samopouzdanja"

Srpski vaterpolisti su prethodne nedelje učestvovali na OTP Kupu u Budimpešti, gdje su zauzeli drugo mjesto.

"Bilo nam je zadovoljstvo da igramo na vrhunski organizovanom turniru u hramu vaterpola na Margitsigetu. Bez obzira na veliki rivalitet između nas i Mađara, mislim da se stvorio jedan lijep odnos, pun poštovanja. Čak je to i publika prepoznala - aplauzi upućeni srpskim vaterpolistima na Margitsigetu su poseban dokaz svega toga. Što se tiče igre, moram da kažem da sam prezadovoljan. To je izašlo iz načina na koji su momci trenirali. Od prve do posljednje utakmice smo igrali jako lijep vaterpolo. Mislim da se ova ekipa vratila sa mnogo više samopouzdanja", istakao je Vladimir Vujasinović.

Vaterpolo reprezentacija Srbije nastavlja sa treninzima u Beogradu, gdje će narednih dana sparingovati sa reprezentacijom Rusije. Nakon pauze (od 10. do 30. jula), u Beogradu i Atini će biti održana druga faza priprema za Mediteranske igre (Taranto, Italija, od 21. avgusta do 3. septembra).

"Mislim da u narednom dijelu priprema momci samo treba da nastave da rade kao što su radili do sada i da će to biti sve bolje. Start je jako dobar, ovo jako lijepo izgleda i na meni je da zadržim tu atmosferu, da zadržim tu radnu disciplinu i da izvučemo maksimum", zaključio je selektor Vujasinović.

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