Vladimir Vujasinović vodi novu vaterpolo reprezentaciju Srbije ka Mediteranskim igrama. Da li će se 'otpisani' igrači vratiti u tim?

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vaterpolo reprezentacija Srbije, u novom ruhu, ostavila je dobar utisak na OTP Kupu u Budimpešti gdje je zauzela drugo mjesto, u sklopu priprema za učešće na Mediteranskim igrama, najvažnijem takmičenju na kome će "delfini" igrati ovog ljeta. S obzirom na sasvim novi izgled ekipe, sa novim selektorom Vladimirom Vujasinovićem, nema razloga za kritike.

"Odigrali smo dobro u Budimpešti.Momci su osjetili magiju bazena 'Alfred Hajoš' i poštovanje domaće publike zbog dugog sportskog i prijateljskog rivalvstva sa Mađarima. Samo treba tako da nastavimo da radimo. Ljeto služi za provjere a od januara počinju ozbiljnija takmičenja na kojima idemo na prvo mjesto bez obzira na sastav. Tu su Svjetski kup, Svjetsko prvenstvo... Sve to kao stepenice ka Olimpijskim igrama", rekao je Vujasinović za "Sport Klub".

Da li se vraćaju "otpisani" u Srbiju?

Vidi opis Vujasinović u misiji "povratak otpisanih": Da li će Mandić i ostali opet igrati za Srbiju? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dolaskom Slobodana Sora na čelo Srpskog vaterpolo saveza došlo je do problema unutar ekipe. Prvo je ostavku podnio selektor Urošem Stevanović, a sa njim je 11 igrača odlučilo da se povuče iz državnog tima. Naravno, Vujasinović se nada da će se to ipak promijeniti u budućnosti.

Izvor: MN PRESS

"Da budem iskren, u ovom trenutku, nemam rješenje za ono što se događa. Više puta sam pričao sa Stevanovićem. Ljeto je ranije bilo planirano za mlađe, to sam naslijedio i nastavio. Poslije ljeta treba da sjednemo, da analiziramo urađeno, da vidimo kako dalje. Cilj jeste da igraju najbolji, a vidjećemo ko će to biti. Ne dijelim igrače na ove ili one, za mene su svi isti. Vjerujem da će vrijeme da sredi neke stvari. Znam šta ću ja da radim, kako ću da se ponašam. Više puta sam sa svima pričao, nadam se samo da će negdje da pobijedi viši cilj, a to je uvijek igranje za reprezentaciju. Da me sada pitate za sastav ne bih znao da vam kažem, tek je trećina ljeta prošla", rekao je Vujasinović.

Ko je sve odbio Srbiju?

Vladimir Vujasinović je inače pozvao veliki broj igrača pred Budimpeštu: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd), Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).

Kao što je poznato, dio reprezentativaca Srbije bojkotuje državni tim zbog istupa novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije Slobodana Sora zbog koga je otišao i selektor Uroš Stevanović. Ovo su igrači koji su objavili da neće igrati za Srbiju:

Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac)

Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac)

Dušan Mandić (Ferencvaroš)

Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac)

Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac)

Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)

Radomir Drašović (Marselj)

Nemanja Vico (Primorac Kotor)

Nikola Dedović (Radnički Kragujevac)

Petar Jakšić (Radnički Kragujevac)

Viktor Rašović (Radnički Kragujevac)

Mediteranske igre se inače održavaju od 21. avgusta do 3. septembra, a srpski vaterpolisti u Tarantu brane zlatnu medalju osvojenu na prethodnim Mediteranskim igrama, koje su 2022. godine održane u alžirskom Oranu. U grupnoj fazi rivali će biti Crna Gora, Grčka i Slovenija.

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