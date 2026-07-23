Da li će Novak braniti olimpijsko zlato? Objavljen termin teniskog turnira u Los Anđelesu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković najavio je da će na Igrama 2028. braniti osvojeno zlato, kako se takmičenje približava ostaje pitanje hoćemo li Srbina vidjeti u Los Anđelesu
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je 2024. u Parizu, na Olimpijskim igrama, kompletirao baš sve najveće nagrade u teniskom svetu. Ostaje jedino pitanje - hoće li Srbin 2028. braniti osvojeno zlato? Odgovor na to vjerovatno još nećemo dobiti. Ipak, ono što je poznato jeste format turnira koji se održava jednom u četiri godine.
Borba za olimpijske medalje na programu je od 19. do 28. jula u Los Anđelesu. Preciznije, Zona Karson (Centralni teren, dva glavna terena i osam spoljašnjih terena) biće središte dešavanja.
Evo kako izgleda žrijeb:
- Muški singl - 64 igrača
- Ženski singl - 64 igračice
- Muški dubl - 32 para
- Ženski dubl - 32 para
- Mješoviti dubl - 16 parova
Maksimalan broj učesnika po državi:
- 4 igrača/igračice u singlu
- 2 para u dublu
- 1 par u mješovitom dublu
Dakle, format takmičenja ostaje nemilosrdan. Greške i loša forma se ne praštaju. Već smo navikli na intenzitet koji je teško ispratiti, pa ćemo u Los Anđelesu, usred ljeta, ponovo gledati Tantalove muke na teniskim terenima.
I dok čekamo odluku Novaka Đokovića, vrijedi se prisjetiti borbe za zlato iz 2024. kad je Karlos Alkaraz "pao" u finalu. Srbin je tad u jednom od najboljih mečeva u karijeri pobijedio Španca 7:6(3), 7:6(2) i postao olimpijski šampion!
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