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Da li će Novak braniti olimpijsko zlato? Objavljen termin teniskog turnira u Los Anđelesu

Da li će Novak braniti olimpijsko zlato? Objavljen termin teniskog turnira u Los Anđelesu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković najavio je da će na Igrama 2028. braniti osvojeno zlato, kako se takmičenje približava ostaje pitanje hoćemo li Srbina vidjeti u Los Anđelesu

Kad se igra teniski turnir na Olimpijskim igrama 2028. godine Izvor: Manu Fernandez/AP

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je 2024. u Parizu, na Olimpijskim igrama, kompletirao baš sve najveće nagrade u teniskom svetu. Ostaje jedino pitanje - hoće li Srbin 2028. braniti osvojeno zlato? Odgovor na to vjerovatno još nećemo dobiti. Ipak, ono što je poznato jeste format turnira koji se održava jednom u četiri godine.

Borba za olimpijske medalje na programu je od 19. do 28. jula u Los Anđelesu. Preciznije, Zona Karson (Centralni teren, dva glavna terena i osam spoljašnjih terena) biće središte dešavanja.

Evo kako izgleda žrijeb:

  • Muški singl - 64 igrača
  • Ženski singl - 64 igračice
  • Muški dubl - 32 para
  • Ženski dubl - 32 para
  • Mješoviti dubl - 16 parova

Maksimalan broj učesnika po državi:

  • 4 igrača/igračice u singlu
  • 2 para u dublu
  • 1 par u mješovitom dublu

Dakle, format takmičenja ostaje nemilosrdan. Greške i loša forma se ne praštaju. Već smo navikli na intenzitet koji je teško ispratiti, pa ćemo u Los Anđelesu, usred ljeta, ponovo gledati Tantalove muke na teniskim terenima.

I dok čekamo odluku Novaka Đokovića, vrijedi se prisjetiti borbe za zlato iz 2024. kad je Karlos Alkaraz "pao" u finalu. Srbin je tad u jednom od najboljih mečeva u karijeri pobijedio Španca 7:6(3), 7:6(2) i postao olimpijski šampion!

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Tagovi

Tenis Olimpijske igre 2028 Novak Đoković

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