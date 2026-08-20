Vaterpolisti Borca od ove sezone u Prvoj A ligi Srbije!

Vaterpolo klub Borac nastupaće u predstojećoj sezoni u Prvoj A ligi Srbije, što predstavlja istorijski trenutak za ovaj sport, jer će po prvi put jedna ekipa iz Republike Srpske biti član ovog ranga takmičenja.
Iz banjalučkog kluba su poručili da je ovo veliki izazov za organizaciju, ali i ogromna prilika za mlade igrače koji će nositi crveno-plavu kapicu. Odluka je zvanično potvrđena nakon produktivnog sastanka sa rukovodstvom Srpskog vaterpolo saveza.
"Sastanak sa predstavnicima Srpskog vaterpolo saveza bio je veoma produktivan. Domaćini su pokazali otvorenost, razumijevanje i spremnost da pruže podršku našem klubu u svakom smislu. Zahvaljujemo se predsjedniku saveza gospodinu Slobodanu Sori na prijemu. Pred našim momcima je veliki izazov i dodatni motiv da radom i zalaganjem opravdaju ukazano povjerenje. Idemo zajedno, korak po korak“, saopšteno je iz banjalučkog kluba, a prenosi "Borac - sport".
Pored učešća prvog tima u šampionatu Srbije i mlađih kategorija u odgovarajućim takmičenjima, razgovarano je i o budućim zajedničkim projektima od značaja za obje strane.
(MONDO)