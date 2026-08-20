Vaterpolisti Borca od ove sezone u Prvoj A ligi Srbije!

Vaterpolo klub Borac nastupaće u predstojećoj sezoni u Prvoj A ligi Srbije, što predstavlja istorijski trenutak za ovaj sport, jer će po prvi put jedna ekipa iz Republike Srpske biti član ovog ranga takmičenja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz banjalučkog kluba su poručili da je ovo veliki izazov za organizaciju, ali i ogromna prilika za mlade igrače koji će nositi crveno-plavu kapicu. Odluka je zvanično potvrđena nakon produktivnog sastanka sa rukovodstvom Srpskog vaterpolo saveza.

"Sastanak sa predstavnicima Srpskog vaterpolo saveza bio je veoma produktivan. Domaćini su pokazali otvorenost, razumijevanje i spremnost da pruže podršku našem klubu u svakom smislu. Zahvaljujemo se predsjedniku saveza gospodinu Slobodanu Sori na prijemu. Pred našim momcima je veliki izazov i dodatni motiv da radom i zalaganjem opravdaju ukazano povjerenje. Idemo zajedno, korak po korak“, saopšteno je iz banjalučkog kluba, a prenosi "Borac - sport".

Pored učešća prvog tima u šampionatu Srbije i mlađih kategorija u odgovarajućim takmičenjima, razgovarano je i o budućim zajedničkim projektima od značaja za obje strane.

(MONDO)