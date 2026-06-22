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Vaterpolisti Banjaluke prvaci BiH, Borac drugi pred završnicu prvenstva

Vaterpolisti Banjaluke prvaci BiH, Borac drugi pred završnicu prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Banjalučki gradski rivali obilježili su smotru na Gradskom olimpijskom bazenu.

Vaterpolisti Banjaluke prvaci BiH Borac drugi Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proteklog vikenda, na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci održan je prvi od dva turnira za seniorskog šampiona BiH u vaterpolu.

Prije druge smotre, koja će se održati 27. i 28. juna u Trebinju, poznato je da su titulu osvojili vaterpolisti Banjaluke, koji su na četiri dosadašnje utakmce upisali isto toliko pobjeda, od čega jednu poslije peteraca. Redom su izabranici Slobodana Grahovca porazili ekipe Borca (7:16), Jadrana iz Neuma (21:14), te sarajevskih Torpeda (17:11) i Inviktuma (12:12, 16:15 poslije peteraca).

Vaterpolisti Borca trenutno su drugoplasirani, uz četiri boda minusa za gradskim rivalom. Igrači koje kao trener predvodi Davor Josipović su nakon uvodnog poraza u derbiju Banjaluke upisali dvije pobjede (Inviktum 17:12 i Leotar 16:13), da bi potom doživjeli poraz od Torpeda nakon šutiranja peteraca (11:11, 16:15).

Na trećem mjestu je upravo Torpedo sa 5 bodova, Inviktum ima 4, Jadran je na 3, dok je Leotar bez bodova.

REZULTATI UTAKMICA

Petak (19. jun):

Borac – Banjaluka 7:16

Subota (20. jun):

Borac – Inviktum 17:12

Torpedo – Leotar 22:17

Banjaluka – Jadran 21:14

Nedjelja (21. jun):

Borac – Leotar 16:13

Banjaluka – Torpedo 17:11

Inviktum – Jadran 17:11

Leotar – Jadran 13:20

Torpedo – Borac 11:11 (poslije peteraca 16:15)

Banjaluka – Inviktum 12:12 (poslije peteraca 16:15)

TABELA: Banjaluka 11, Borac 7, Torpedo 5, Inviktum 4, Jadran 3, Leotar 0.

RASPORED UTAKMICA NA TURNIRU U TREBINJU (27. I 28. JUN)

Subota (27. jun):

Borac – Jadran (17.00)

Inviktum – Torpedo (18.30)

Banjaluka – Leotar (20.00)

Nedjelja (28. jun):

Inviktum – Leotar (9.00)

Jadran – Torpedo (10.30)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Vaterpolo VK Borac VK Banjaluka

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