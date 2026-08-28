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Srbija razbila Sloveniju 31 razlike: Vaterpolisti Vladimira Vujasinovića krenuli moćno

Srbija razbila Sloveniju 31 razlike: Vaterpolisti Vladimira Vujasinovića krenuli moćno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srbija je pod vođstvom Vladimira Vujasinovića krenula na Mediteranskim igrama u Tarantu nevjerovatno ubjedljivom pobjedom nad Slovenijom.

Srbija pobijedila Sloveniju 32:1 na Mediteranskim igrama Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije počela je takmičenje na Mediteranskim igrama u Tarantu ubjedljivom pobjedom. Srpski tim je savladao Sloveniju 32:1 (7:0, 7:0, 9:1, 9:0). Tim predvođen selektorom Vladimirom Vujasinovićem cijeli meč je dominirao, pa su Slovenci tek u trećoj četvrtfini uspjeli da savladaju srpkog golmana.

Srbiju su sa po pet golova predvodili Viktor Urošević i Marko Dimitrijević, dok su Đorđe Vučinić i Vasilije Martinović postigli po četiri pogotka.

Srbija je u grupi A i naredni meč igra za dva dana kada će se od 17.30 sastati sa Crnom Gorom. Posljednji meč grupe na redu je 1. septembra kada je rival Grčka. Dvije najbolje ekipe iz grupe idu u polufinale, a treći i četvrti u razigravanje od 5. do 8. mjesta.

Lista strijelaca

  • SRBIJA: Mišović, Pljevančić 2, Stanojević 2, Urošević 5, Trtović 3, Milojević 2, Vučinić 4, Dimitrijević 5, Božović 1, Martinović 4, Lukić 2, Gavrilović 1, Glušac, Čonkić 1.
  • SLOVENIJA: Udovč, Berić, Šantak, Čanč, Miletić, Kačič, Štromajer, Fičur, Seljak, Ćetković, Fumo, Potočnik 1.

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Tagovi

Vaterpolo Mediteranske igre Srbija Slovenija

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