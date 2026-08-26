logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH osvojila zlato na Mediteranskim igrama!

BiH osvojila zlato na Mediteranskim igrama!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Zakira Pušina okitila se najsjajnijim odličjem.

Zakira Pušina Izvor: Olimpijski komitet BiH

Bosna i Hercegovina može da se pohvali zlatnom medaljom na Mediteranskim igrama u Tarantu!

Poslije bronzanog odličja do kojeg je prije nekoliko dana stigla taekvondistkinja Ada Avdagić, do zlata je ove srijede u streljaštvu stigla Zakira Pušina, u disciplini vazdušna puška na 10 metara.

"Mlada bh. reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri.

Pušina je nedavno postavila i evropski rekord u disciplini miks tim, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini", saopšteno je večeras iz Olimpijskog komiteta BiH.

Ovo je ukupno 41. medalja za BiH otkako nastupa na Mediteranskim igrama, a ukupno sedma zlatna. Na prethodnim Igrama, održanim u alžirskom Oranu, zlatnim medaljama se okitila plivčaica Lana Pudar, koja je nadmašila konkurenciju u disciplinama 100 i 200 metara delfin.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zakira Pušina Mediteranske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC