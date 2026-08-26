BiH osvojila zlato na Mediteranskim igrama!

Zakira Pušina okitila se najsjajnijim odličjem.

Izvor: Olimpijski komitet BiH

Bosna i Hercegovina može da se pohvali zlatnom medaljom na Mediteranskim igrama u Tarantu!

Poslije bronzanog odličja do kojeg je prije nekoliko dana stigla taekvondistkinja Ada Avdagić, do zlata je ove srijede u streljaštvu stigla Zakira Pušina, u disciplini vazdušna puška na 10 metara.

"Mlada bh. reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri.

Pušina je nedavno postavila i evropski rekord u disciplini miks tim, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini", saopšteno je večeras iz Olimpijskog komiteta BiH.

Ovo je ukupno 41. medalja za BiH otkako nastupa na Mediteranskim igrama, a ukupno sedma zlatna. Na prethodnim Igrama, održanim u alžirskom Oranu, zlatnim medaljama se okitila plivčaica Lana Pudar, koja je nadmašila konkurenciju u disciplinama 100 i 200 metara delfin.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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