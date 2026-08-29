Dejan Savić bijesan: "Bolje da idemo kući odmah, ovako ćemo da izgubimo 10 od Srbije"

Dejan Savić je sa Crnom Gorom startovao na Mediteranskim igrama pobjedom nad Grčkom, ali nije bio zadovoljan igrom. Pred meč sa Srbijom povisio je ton.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Srbija je savladala Sloveniju sa čak 31 golom razlike u svom debiju na Mediteranskim igrama u Tarantu, a u grupi A Crna Gora je teškom mukom nadigrala Grčku 16:14 (4:3, 5:2, 3:4, 4:5). Imali su doduše Crnogorci jedan peh jer im je autobus promašio bazen pa su dolazili zajedno sa Grcima na meč.

To nije spriječilo selektora Dejana Savića da bude izuzetno ljut zbog igre njegovog tima. Iako je ekipa putovala duže od sat vremena na meč, ono što je vidio na terenu ga je razljutilo.

"Istina je da smo imali peh pri dolasku, ali i Grci su bili sa nama u autobusu. Došli smo bukvalno pola sata pred utakmicu, to uopšte nije alibi. Od početka se vidio jedan katastrofalan pristup i ovako ne može da se igra. Naše klasične oscilacije. Primiti 14 golova od ovakve Grčke, to sve govori. Vrijeme je za kritiku i da se probudimo. Trenirali smo tri mjeseca za ovo takmičenje i ako momci ne shvataju gdje se nalaze bolje da idemo kući odmah", rekao je u miks zoni Savić.

U drugom kolu čeka Crnu Goru meč sa Srbijom i ko tu pobijedi ide direktno u polufinale. Ipak, ako se ponovi ovakva igra nema šta da traži tim "ajkula" protiv srpskih "delfina". "Ako budemo igrali ovako izgubićemo 10 razlike od Srbije", rekao je Savić, a prenose "Vijesti".