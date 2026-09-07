logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Orlovi kreću po evropsku krunu: Srbija u izmijenjenom sastavu na EP u basketu 3x3

Orlovi kreću po evropsku krunu: Srbija u izmijenjenom sastavu na EP u basketu 3x3

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije spremna je da zaigra na Evropskom prvenstvu u basketu 3x3.

Basketaši Srbije idu na Evropsko prvenstvo Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 kreće put Belgije, gdje će igrati na FIBA Evropskom prvenstvu. Mečevi su na programu od 11. do 13. septembra, a srpski tim igraće u nešto izmijenjenijem sastavu nego prije nekoliko mjeseci na Svjetskom prvenstvu.

Srbija će igrati u Antverpenu, a selektor Marko Ždero odredio je četvoricu igrača koji će braniti boje Srbije. Orlovi nastupaju u sastavu: Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Filip Kaluđerović i Đorđe Simeunović. Sa timom putuju i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.

U junu su na Svetskom prvenstvu za Srbiju igrali i Marko Barać i Andreja Milutinović, ali sad su kapiten Srbije i bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde zamijenjeni sedmim i 17. igračem na FIBA rang-listi. Kaluđerović brani boje Uba, dok Simeunović igra za Liman. Naravno, lider tima ostaje Stojačić koji je i dalje prvi igrač na svijetu sa 992,519 poena, dok je drugi najbolje plasiran Srbin upravo Nerandžić - on zauzima četvrto mjesto sa 817,559.

Pred izmijenjenim sastavom Srbije je veliki zadatak. Orlovi su petostruki šampioni Evrope, od 2018. do 2023, ali posljednje dvije godine Srbija nije uspjela da se vrati na tron. Najbliža je bila 2024. kad je igrala finale sa Austrijom, koja je bila bolja 18:17, dok 2025. nije uspjela da stigne do četiri najbolja tima i bori se za medalju.

Kad igra reprezentacija Srbije?

Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Njemačka i Estonija. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra od 19.20 sati protiv Švajcarske i od 21.10 sati protiv Belgije. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedjelju 13. septembra. Po dvije reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gdje se srpska A grupa ukršta sa C grupom.

Mečevi su na programu 12. septembra:

  • Srbija - Švajcarska u 19.20 sati
  • Srbija - Belgija u 21.10 sati

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC