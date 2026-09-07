Orlovi kreću po evropsku krunu: Srbija u izmijenjenom sastavu na EP u basketu 3x3

Reprezentacija Srbije spremna je da zaigra na Evropskom prvenstvu u basketu 3x3.

Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 kreće put Belgije, gdje će igrati na FIBA Evropskom prvenstvu. Mečevi su na programu od 11. do 13. septembra, a srpski tim igraće u nešto izmijenjenijem sastavu nego prije nekoliko mjeseci na Svjetskom prvenstvu.

Srbija će igrati u Antverpenu, a selektor Marko Ždero odredio je četvoricu igrača koji će braniti boje Srbije. Orlovi nastupaju u sastavu: Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Filip Kaluđerović i Đorđe Simeunović. Sa timom putuju i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.

U junu su na Svetskom prvenstvu za Srbiju igrali i Marko Barać i Andreja Milutinović, ali sad su kapiten Srbije i bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde zamijenjeni sedmim i 17. igračem na FIBA rang-listi. Kaluđerović brani boje Uba, dok Simeunović igra za Liman. Naravno, lider tima ostaje Stojačić koji je i dalje prvi igrač na svijetu sa 992,519 poena, dok je drugi najbolje plasiran Srbin upravo Nerandžić - on zauzima četvrto mjesto sa 817,559.

Pred izmijenjenim sastavom Srbije je veliki zadatak. Orlovi su petostruki šampioni Evrope, od 2018. do 2023, ali posljednje dvije godine Srbija nije uspjela da se vrati na tron. Najbliža je bila 2024. kad je igrala finale sa Austrijom, koja je bila bolja 18:17, dok 2025. nije uspjela da stigne do četiri najbolja tima i bori se za medalju.

Kad igra reprezentacija Srbije?

Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Njemačka i Estonija. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra od 19.20 sati protiv Švajcarske i od 21.10 sati protiv Belgije. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedjelju 13. septembra. Po dvije reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gdje se srpska A grupa ukršta sa C grupom.

Mečevi su na programu 12. septembra:

Srbija - Švajcarska u 19.20 sati

Srbija - Belgija u 21.10 sati

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