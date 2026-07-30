Srpski tandem za istoriju: O Stojačiću i Milivojeviću priča cijeli svijet zbog strašne statistike

Strahinja Stojačić i Stefan Milivojević nalaze se među glavnim favoritima za najbolje basketaše u 2026. godini.

Izvor: MN PRESS

Sezona FIBA 3x3 World Toura 2026 još nije stigla do polovine, a već je jasno da će srpski basketaši biti među glavnim protagonistima borbe za najvažnija individualna priznanja. Poslije osam od ukupno 18 turnira, dva imena posebno privlače pažnju - Strahinja Stojačić i Stefan Milivojević.

Stojačić je već godinama sinonim za dominaciju u basketu 3x3 i jedan od zaštitnih znakova ekipe Uba, Milivojević je u novoj sredini napravio veliki iskorak i postao jedan od najvažnijih igrača Limana, ekipe koja je ove sezone već osvojila dva turnira Svjetske turneje.

Trka za MVP priznanje nije samo pitanje statistike. Najkorisniji igrač ne postaje automatski onaj koji ima najbolje brojke, već onaj čiji učinak najviše utiče na rezultate ekipe. Važni su doprinos u igri, kontinuitet, pobjede, odgovornost u ključnim trenucima, ali i ono što se dešava kada taj igrač nije na terenu.

Upravo zbog toga srpski dvojac ima posebno mjesto u ovogodišnjoj trci.

Stojačić ponovo tamo gdje pripada

Strahinja Stojačić je i dalje prvo ime kada se govori o najboljem basketašu svijeta. Srpski reprezentativac i član Uba nastavlja da potvrđuje zbog čega je godinama među najboljima u ovoj disciplini. U dosadašnjem dijelu sezone odigrao je 25 utakmica, uz prosječan indeks korisnosti od 8,6 po meču, dok je ukupno sakupio 213,8 poena u ovoj statističkoj kategoriji. Prosječno postiže 5,8 poena po utakmici.

Iako njegova statistika možda na prvi pogled ne izgleda nedostižno u odnosu na neke druge igrače, kontekst pokazuje koliko je Stojačić važan za Ub. Njegova sposobnost da preuzme odgovornost kada se utakmica odlučuje, kontrola igre i nevjerovatan osjećaj za trenutak čine ga igračem kojeg svi rivali žele da zaustave.

Ub je i ove sezone među najboljim ekipama svijeta, a Stojačić je ponovo njen lider - igrač oko kojeg se gradi šampionska filozofija.

Milivojević - novo lice velike srpske priče

Ako je Stojačić već dokazani šampion, Stefan Milivojević je jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg World Toura.

Dolazak u Liman donio mu je novu ulogu, a srpski basketaš odgovorio je na najbolji mogući način. Sa 24 odigrane utakmice i prosečnim indeksom korisnosti od 7,6 po meču, Milivojević je trenutno jedan od najvažnijih igrača ekipe koja je osvojila turnire u Ulan Batoru i Ucunomiji.

Liman ima više igrača koji mogu da odluče utakmicu. Simeunović je među najboljim strijelcima, Milutinović je poznat po organizaciji igre, ali kada se pogledaju brojke, upravo Milivojević se izdvaja kao igrač koji donosi najveću ukupnu vrijednost. Njegova statistika pokazuje koliko je kompletan - efikasan je u šutu, doprinosi u organizaciji igre, a istovremeno preuzima odgovornost u najvažnijim momentima.

Posebno se istakao na turniru u Ulan Batoru, gde je osvojio MVP priznanje i pokazao da može da bude lider ekipe koja napada sam vrh svjetskog basketa.

Srpski basket ponovo na vrhu

Ono što dodatno govori o kvalitetu srpskih igrača jeste činjenica da se njihova dominacija ne zasniva samo na individualnim statistikama. Stojačić i Milivojević igraju u ekipama koje se bore za najveće trofeje, a njihova uloga prevazilazi same brojke. Ub i Liman su trenutno među ekipama koje diktiraju ritam na FIBA 3x3 World Touru, a u centru svega nalaze se upravo srpski basketaši.

Do kraja sezone ostalo je još mnogo turnira, pa će se MVP trka sigurno mijenjati. Ipak, jedno je već jasno - kada se priča o najboljim igračima sveta u basketu 3x3, Srbija i dalje ima svoje predstavnike u samom vrhu.

Stojačić juri novu potvrdu statusa najboljeg, dok Milivojević pokušava da napravi sezonu koja bi ga odvela među najveće zvijezde ovog sporta.

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