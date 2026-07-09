Srbija nastavlja da melje: Basketaši osvojili još jedan turnir Lige nacija

Basketaši Srbije do 23 godine ponovo su osvojili turnir Lige nacija, dok su srpske djevojke ponovo zauzele treće mjesto.

Izvor: m:tel

Muška i ženska U23 reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nastavljaju nastup na turnirima Lige nacija. Drugog dana takmičenja srpski basketaši ponovo su osvojili prvo mjesto, dok su djevojke završile kao treće u grupi.

Muška selekcija nastavila je sa odličnim partijama. U grupnoj fazi najprije je ubjedljivo savladala Ukrajinu rezultatom 21:10. Najefikasniji je bio Aleksandar Topalović sa osam poena, Lazar Kovačević dodao je sedam, Danilo Labović četiri, a Marko Đorđević dva poena. U drugom meču Srbija nije imala problema ni protiv domaćina Rumunije, slavivši sa 21:11. Ovoga puta Topalović je postigao sedam poena, Kovačević šest, dok su Labović i Đorđević ubacili po četiri.

Za prvo mjesto na turniru srpski basketaši su u finalu savladali Letoniju rezultatom 22:16, baš kao i dan ranije. Marko Đorđević predvodio je tim sa osam poena, Danilo Labović postigao je sedam, Aleksandar Topalović šest, dok je Lazar Kovačević dodao jedan poen.

Ženska reprezentacija nije uspjela da izbori plasman u finale. U prvom meču poražena je od Poljske sa 18:14. Marina Marčetić bila je najefikasnija sa sedam poena, Anđela Janić ubacila je tri, dok su Jovana Spasovski i Lejla Gluhavičanin postigle po dva. U drugom susretu Ukrajina je bila bolja rezultatom 17:9. Anđela Janić i Lejla Gluhavičanin upisale su po četiri poena, dok je Marina Marčetić postigla jedan.

Posljednjeg dana takmičenja obje selekcije očekuju novi izazovi. Muška reprezentacija će od 11.15 igrati protiv Švajcarske, zatim od 14.55 protiv Rumunije, dok je finale zakazano za 15.55.

Ženska selekcija najprije će od 10.00 odmjeriti snage sa Letonijom, potom od 11.50 sa Rumunijom, a eventualno finale na programu je od 15.30.