Jedan od najboljih srpskih basketaša Dejan Majstorović vraća se na teren. Ne krije, želio je da napusti basket 3x3, ali je ljubav prema ovom sportu odnijela prevagu i dala mu snagu za "nov" početak.

Izvor: Ana Paunkovic/ATAIMAGES

Jedan od najboljih basketaša svih vremena Dejan Majstorović ponovo je tamo gdkj pripada - na terenu. Srpski as vratio se takmičenju poslije 11 mjeseci pauze zbog teške povrede leđa i operacije, a u razgovoru za FIBA govorio je o najtežem periodu karijere, trenucima kada je razmišljao o kraju, ali i motivaciji koja ga je vratila među najbolje.

Za Majstorovića, koji je tokom karijere osvojio brojne trofeje sa reprezentacijom Srbije i ekipom Uba, ovo je bila najduža pauza otkako je 2014. počeo profesionalno da se bavi basketom 3x3. Povreda ga je odvojila od terena od jula 2025. godine, a oporavak nije tekao onako kako je očekivao.

"Prvih nekoliko mkeseci, noga mi nije bila ništa bolja posloke operacije. Mislim da mnogo ljudi nije vjerovalo da mogu da se vratim, jer je to operacija leđa. Imam 38 godina", rekao je Majstorović za FIBA.

Razmišljanje o kraju karijere

Teški trenuci nisu bili samo fizičke prirode. Srpski basketaš priznaje da je ozbiljno razmišljao o završetku karijere i da je o toj opciji razgovarao sa suprugom. Ipak, ljubav prema igri i želja za novim pobjedama nisu nestali.

"Razmišljao sam o penziji poslije povrede, ali i dalje imam želju i motivaciju da igram 3x3 i osvajam turnire. Samo želim da pokušam da se vratim poslije ove povrede, jer je bila veoma ozbiljna", istakao je Majstorović.

Vidi opis "Razmišljao sam da se penzionišem": Majstorović otkrio kako se vratio na teren nakon teške povrede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Iako nije mogao da pomogne ekipi Uba na terenu, Majstorović je sve vrijeme bio uz svoje saigrače. Pratio je svaki turnir, razgovarao sa ekipom i iz prikrajka analizirao njihove nastupe.

"Veoma sam pametan kada ne igram", našalio se srpski as. "Znam koje su greške napravili na terenu."

Posebno zadovoljstvo pričinjavalo mu je to što je Ub nastavio da dominira i bez njega. Aktuelni šampion svijeta u klupskom basketu 3x3 još jednom je potvrdio da pripada samom vrhu, a Majstorović je ponosan na način na koji su njegovi saigrači nastavili borbu za nove trofeje. Po povratku na teren, dvostruki MVP Svjetskog prvenstva kaže da mu se sigurnost u igri vraća iz meča u meč. Iako je svjestan da se kraj karijere približava, cilj mu je jasan - pomoći Ubu da ponovo završi sezonu na prvom mjestu FIBA 3x3 World Toura.

"Cilj je da osvojimo sve turnire koje možemo. Na prvom mjestu smo od 2022. godine i cilj je da ponovo završimo kao prvi", poručio je Majstorović.

"Basket 3x3 je moj život"

Vidi opis "Razmišljao sam da se penzionišem": Majstorović otkrio kako se vratio na teren nakon teške povrede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ipak, njegova priča odavno prevazilazi samo rezultate i medalje. Za srpskog basketaša 3x3 nije samo sport, već dio života kroz koji je ostvario najveće snove.

"Basket 3x3 je moj život. Svi moji snovi su se ostvarili kroz 3x3. Uvijek sam sanjao da igram za reprezentaciju, da osvojim zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, a imao sam priliku da sve to ostvarim upravo kroz 3x3", rekao je Majstorović.

Od momka koji je sanjao velike medalje do jednog od simbola svetskog basketa, Dejan Majstorović je još jednom pokazao zbog čega je jedan od najpoštovanijih igrača ove discipline. Poslije mjeseci bola i neizvesnosti, srpski veteran vratio se na teren sa istom željom - da pobijedi i nastavi da piše istoriju sporta kojem je dao gotovo sve.

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