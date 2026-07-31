Raspao se najveći NBA posao: Srbin ostao bez Kavaja Lenarda, istraga upropastila novi super tim

Kavaj Lenard se po svemu sudeći na kraju neće vratiti u ekipu Toronto Reptorsa.

Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Kakva sapunica u NBA ligi oko tima Darka Rajakovića. Nakon što je između dvije sezone dogovoren povratak Kavaja Lenarda u Toronto, u velikom trejdu sada Toronto odbija da finišira sve potrebne detalje i da ozvaniči posao.

Lenard je za samo jednu sezonu u Kanadi postao legenda jer je tim sa njim u glavnoj ulozi 2019. godine osvojio NBA prsten, ali sada Reptorsi i te kako imaju razlog da ga ne žele. Već neko vrijeme je višestruki Ol Star i MVP finala te 2019. godine pod istragom NBA lige.

Razlog za to su navodi da je ilegalno primao novac u Los Anđelesu kroz niz ugovora nevezanih za košarku. Zbog toga istraga traje mjesecima, a Toronto ne želi da se upliće u to i vrlo je blizu da propadne najspektakularniji posao NBA lige između dvije sezone.

Šta je trebalo da se desi?

Kavaj Lenard je trebalo da se vrati na mjesto najvećih uspjeha u Kanadu i da zaigra za Toronto, ovoga puta kod trenera Darka Rajakovića. Reptorsi bi u LA poslali Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, dva pika druge runde drafta i jednu razmjenu pikova.

Najveća enigma NBA

Kavaj je došao u ligu 2011. kao 15. pik i polako se razvijao u San Antoniju sve dok nije osvojio titulu 2014. i eksplodirao u finalu. Tu je bio MVP finala, a onda je prešao u Toronto jer nije htio da produži ugovor. Nakon toga je od 2019. u Los Anđeles Klipersima. Iako ima dvije titule, dva priznanja za MVP-a finala i sedam Ol Star pojavljivanja, bio je i ostao najveća NBA enigma. Iz San Antonija je pobjegao jer je smatrao da ga ne liječe dovoljno dobro, u Torontu je ostao amo godinu dana, a iako je žarko želio u Los Anđeles, gdje inače nikada nije bio ni blizu da odigra cijelu sezonu bez povreda i problema u tom timu.