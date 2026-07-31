Partizan se sprema za žrijeb plej-ofa Konferencijske lige, gdje će saznati potencijalne rivale.

Izvor: MN PRESS

Međutim, nije Partizanov cilj "samo" treće kolo kvalifikacija, žele da ove sezone igraju grupnu fazu Konferencijske lige, tako da će s pažnjom ispratiti žrijeb u ponedjeljak u sjedištu UEFA. Tačno u 14 časova saznaće ime posljednjeg rivala u kvalifikacijama.

S kim može da igra Partizan?

Vidi opis S kim Partizan može u plej-ofu? Na žrijebu Konferencijske lige čekaju ga Benfika, Hajduk, Bešiktaš... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dobra vijest za Partizan je da će i na ovom žrijebu biti povlašćen, što u teoriji znači da bi mogao da dobije nešto lakšeg rivala na papiru. Naravno, to ne mora u praksi i da znači da će biti tako, odnosno mnogo toga zavisi od sreće na žrijebu, pošto je ona i te kako bitan faktor.

Ovo su svi potencijalni rivali Partizana na žrijebu plej-ofa Konferencijske lige:

Hetafe (Španija)

NK Rijeka (Hrvatska) - Tampere (Finska)

Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)

HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) - FK Jablonec (Češka)

Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)

Žalgiris (Litvanija) - Hajduk Split (Hrvatska)

Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)

Škendija Tetovo (Severna Makedonija) - Hibernijan (Škotska)

FK Noa (Jermenija) - FK Sion (Švajcarska)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)

Austrija Beč (Austrija) - Beitar Jerusalim (Izrael)

Katovice (Poljska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Vaduc (Lihtenštajn) - Inter Turku (Finska)

Nordsjeland (Danska) - Valur (Island)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

FK Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...

Važni datumi u kvalifikacijama

Izvor: UEFA/Screenshot

Evo i rasporeda svih važnih datuma za Partizan ovog ljeta u Konferencijskoj ligi: