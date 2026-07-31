Partizan se sprema za žrijeb plej-ofa Konferencijske lige, gdje će saznati potencijalne rivale.
FK Partizan prošao je u treće kolo kvalifikacija za Konferencijske lige pošto je bez većih problema ostvario "duplu" pobjedu protiv Une Štrasen iz Luksemburga. Nakon 4:0 u Beogradu, bilo je 1:0 na gostovanju golom Bogdana Kostića, tako da crno-bijeli već znaju da im sada slijedi dvomeč sa kazahstanskim Tobolom.
Međutim, nije Partizanov cilj "samo" treće kolo kvalifikacija, žele da ove sezone igraju grupnu fazu Konferencijske lige, tako da će s pažnjom ispratiti žrijeb u ponedjeljak u sjedištu UEFA. Tačno u 14 časova saznaće ime posljednjeg rivala u kvalifikacijama.
S kim može da igra Partizan?
S kim Partizan može u plej-ofu? Na žrijebu Konferencijske lige čekaju ga Benfika, Hajduk, Bešiktaš...
Dobra vijest za Partizan je da će i na ovom žrijebu biti povlašćen, što u teoriji znači da bi mogao da dobije nešto lakšeg rivala na papiru. Naravno, to ne mora u praksi i da znači da će biti tako, odnosno mnogo toga zavisi od sreće na žrijebu, pošto je ona i te kako bitan faktor.
Ovo su svi potencijalni rivali Partizana na žrijebu plej-ofa Konferencijske lige:
- Hetafe (Španija)
- NK Rijeka (Hrvatska) - Tampere (Finska)
- Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)
- HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)
- Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)
- RFS Riga (Letonija) - FK Jablonec (Češka)
- Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)
- Žalgiris (Litvanija) - Hajduk Split (Hrvatska)
- Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)
- Škendija Tetovo (Severna Makedonija) - Hibernijan (Škotska)
- FK Noa (Jermenija) - FK Sion (Švajcarska)
- Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)
- Austrija Beč (Austrija) - Beitar Jerusalim (Izrael)
- Katovice (Poljska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael)
- Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
- Vaduc (Lihtenštajn) - Inter Turku (Finska)
- Nordsjeland (Danska) - Valur (Island)
- Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
- FK Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)
Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...
Važni datumi u kvalifikacijamaIzvor: UEFA/Screenshot
Evo i rasporeda svih važnih datuma za Partizan ovog ljeta u Konferencijskoj ligi:
- 16. jun - žrijeb za 1. kolo kvalifikacija
- 17. jun - žrijeb za 2. kolo kvalifikacija
- 9. jul - prvi meč 1. kola kvalifikacija
- 16. jul - drugi meč 1. kola kvalifikacija
- 20. jul - žrijeb za 3. kolo kvalifikacija
- 23. jul - prvi meč 2. kola kvalifikacija
- 30. jul - drugi meč 2. kola kvalifikacija
- 3. avgust - žrijeb za plej-of
- 6. i 13. avgust - 3. kolo kvalifikacija
- 20. avgust i 27. avgust - plej-of
- 28. avgust - žrijeb grupne faze