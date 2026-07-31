Željko Obradović ipak ostao bez plejmejkera: Potpisao ugovor u Evropi, ali ne i u Evroligi

Riki Rubio je na kraju riješio da ostane u Huventudu i neće prihvatiti ponudu Panatinaikosa.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Iako je Željko Obradović želio da ove sezone vidi Rikija Rubija u svom timu Panatinaikosa, to se očigledno neće desiti. Nakon što se pojavila vijest da je iskusni Španac odbio ponudu Panatinaikosa i najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena, sada je jasno da je to uradio.

Rubio je potpisao novi ugovor sa Huventudom i igraće još jednu sezonu za klub u kome je ponikao. Sa 35 godina izlazi iz sjajnne sezone u kojoj je u ACB ligi i Evrokupu prosječno bilježio 13,7 poena, 5,3 asistencije i 1,3 ukradene lopte po utakmici.

Šta se desilo sa Rikijem Rubiom?

Riki Rubio se pojavio 2005. godine kao 15-godišnjak u timu Huventuda, a onda je prešao u Barselonu gdje je bio dvije godine. Poslije toga je kao peti pik otišao u NBA i igrao je za Minesotu, Jutu, Finiks i Klivlend do 2024. Probao je da se vrati u Barselonu, ali je ponovo pronašao sreću u Huventudu.

Bio je MVP Svjetskog prvenstva 2019. godine, sa Španijom ima osvojen Mundobasket, dva Eurobasketa i još četiri medalje sa velikih takmičenja, ali se dugo borio sa depresijom i u jednom momentu čak zbog toga pauzirao od košarke.

A šta je uradio Željko?

Panatinaikos je iz prošle sezone u sastavu imao Kostasa Slukasa, Džerajana Grenta, a ove sezone je vratio Dimitriosa Moraitisa sa pozajmice i iskoristio je raspad Asvela da dovede Silvana Fransiska koji će biti prva opcija na pleju.