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Željko Obradović i Panatinaikos žele iskusnog španskog plejmejkera

Željko Obradović i Panatinaikos žele iskusnog španskog plejmejkera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Panatinaikos je navodno zainteresovan da u svoje redove dovede iskusnog Riki Rubija

Riki rubio na meti panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Panatinaikos, na čelu sa Željkom Obradovićem, planira možda i jednu od najboljih sezona, makar kada su u pitanju imena. Riki Rubio je trenutno u centru pažnje, jer je dolazak iskusnog Španca prioritet u Atini.

Mediji u Španiji javljaju da je Panatinaikos poslao poziv, koji naravno podrazumijeva i unosnu finansijsku ponudu. Kako se navodi, čak je i Željko Obradović stupio u kontakt sa iskusnim plejmejkerom, kojem je predstavio plan Zelenih.

Trenutno u Atini čekaju odgovor bivšeg igrača Huventuda, Barselone, Minesote, Jute i Klivlenda. Kad je u pitanju iskusni Španac koji broji 35 godina, on je minulu sezonu proveo u prvom klubu u kojem je započeo profesionalnu karijeru - u Huventudu.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

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Tagovi

Riki Rubio KK Panatinaikos Željko Obradović

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