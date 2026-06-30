Željko Obradović i Panatinaikos žele iskusnog španskog plejmejkera

Panatinaikos je navodno zainteresovan da u svoje redove dovede iskusnog Riki Rubija

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos, na čelu sa Željkom Obradovićem, planira možda i jednu od najboljih sezona, makar kada su u pitanju imena. Riki Rubio je trenutno u centru pažnje, jer je dolazak iskusnog Španca prioritet u Atini.

Mediji u Španiji javljaju da je Panatinaikos poslao poziv, koji naravno podrazumijeva i unosnu finansijsku ponudu. Kako se navodi, čak je i Željko Obradović stupio u kontakt sa iskusnim plejmejkerom, kojem je predstavio plan Zelenih.

Trenutno u Atini čekaju odgovor bivšeg igrača Huventuda, Barselone, Minesote, Jute i Klivlenda. Kad je u pitanju iskusni Španac koji broji 35 godina, on je minulu sezonu proveo u prvom klubu u kojem je započeo profesionalnu karijeru - u Huventudu.

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(MONDO)