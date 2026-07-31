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Istorijski debakl Crne Gore u Evropi: Četiri kluba - 10 utakmica i 10 poraza

Istorijski debakl Crne Gore u Evropi: Četiri kluba - 10 utakmica i 10 poraza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crnogorski fudbal nema razlog za slavlje, svi klubovi koji su se takmičili u evropskim takmičenjima poraženi su

Crnogorski klubovi doživjeli sve poraze u Evropi Izvor: MN PRESS

Crnogorski klupski fudbal doživio je jedan od najtežih evropskih udaraca u istoriji. Sva četiri predstavnika ove zemlje u kvalifikacijama za UEFA takmičenja završila su evropski put bez ijedne pobjede ili remija, uz maksimalnih deset poraza u isto toliko odigranih utakmica.

Sutjeska, Dečić, OFK Petrovac i Mornar nisu uspjeli da osvoje nijedan bod, pa je Crna Gora sezonu 2026/27 završila sa UEFA koeficijentom 0.000. Takav učinak predstavlja veliki alarm za stanje u domaćem fudbalu, posebno ako se uzme u obzir da su bodove uspijevale da osvoje i selekcije iz zemalja sa mnogo manjim fudbalskim renomeom.

Posljednji udarac stigao je od Sutjeske, koja je u revanšu na svom terenu poražena od bjeloruskog ML Vitebska rezultatom 2:1. Nakon poraza od 3:0 u prvom susretu, Nikšićani su završili nastup u Evropi ukupnim rezultatom 5:1.

Tako je crnogorskim klubovima ostao samo gorak ukus poslije evropske kampanje u kojoj nisu uspjeli da naprave nijedan pozitivan rezultat. Sezona će ostati upamćena kao jedna od najlošijih u istoriji nastupa crnogorskih predstavnika na međunarodnoj sceni.

Rezultati crnogorskih klubova: 

  • Sutjeska - ML Vitebska 1:5 (0:3)
  • Sutjeska - Kairat 1:4 (1:2) (kvalifikacije za Ligu šampiona)
  • Dečići - Liepaja 1:3 (0:1)
  • Petrovac - Žalgiris 2:5 (1:3)
  • Mornar - Eskaldes 2:4 (1:2)

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