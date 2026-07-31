Istorijski debakl Crne Gore u Evropi: Četiri kluba - 10 utakmica i 10 poraza

Crnogorski fudbal nema razlog za slavlje, svi klubovi koji su se takmičili u evropskim takmičenjima poraženi su

Izvor: MN PRESS

Crnogorski klupski fudbal doživio je jedan od najtežih evropskih udaraca u istoriji. Sva četiri predstavnika ove zemlje u kvalifikacijama za UEFA takmičenja završila su evropski put bez ijedne pobjede ili remija, uz maksimalnih deset poraza u isto toliko odigranih utakmica.

Sutjeska, Dečić, OFK Petrovac i Mornar nisu uspjeli da osvoje nijedan bod, pa je Crna Gora sezonu 2026/27 završila sa UEFA koeficijentom 0.000. Takav učinak predstavlja veliki alarm za stanje u domaćem fudbalu, posebno ako se uzme u obzir da su bodove uspijevale da osvoje i selekcije iz zemalja sa mnogo manjim fudbalskim renomeom.

Posljednji udarac stigao je od Sutjeske, koja je u revanšu na svom terenu poražena od bjeloruskog ML Vitebska rezultatom 2:1. Nakon poraza od 3:0 u prvom susretu, Nikšićani su završili nastup u Evropi ukupnim rezultatom 5:1.

Tako je crnogorskim klubovima ostao samo gorak ukus poslije evropske kampanje u kojoj nisu uspjeli da naprave nijedan pozitivan rezultat. Sezona će ostati upamćena kao jedna od najlošijih u istoriji nastupa crnogorskih predstavnika na međunarodnoj sceni.

Rezultati crnogorskih klubova: