Srbija počinje borbu za evropsko zlato: Reprezentacija 3x3 od danas igra na Evropskom prvenstvu

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 ove subote počinje učešće na Evropskom prvestvu u Antverpenu.

Izvor: EPA/Piotr Nowak

Seniorska 3×3 reprezentacija Srbije ovog vikenda učestvuje na Evropskom prvenstvu, odnosno Evropskom kupu u belgijskom Antverpenu.

Glavni trener Marko Ždero odlučio je da Srbiju na EP u Kopenhagenu predstavljaju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović. U prvobitnom sastavu nacionalnog tima Srbije bio je i Filip Kaluđerović, ali se lakše povrijedio na posljednjem treningu pred put, pa je njegovo mjesto zauzeo Marko Branković, osvajač brojnih medalja u dresu sa državnim grbom.

U stručnom štabu Srbije su i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.

Kada igra Srbija na Evropskom prvenstvu 3x3?

Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Prvi meč će imati u subotu od 19.20 časova protiv Švajcarske, a drugi od 21.10 časova protiv Belgije. Nokaut faza i borba za medalju zakazane su za nedjelju.

U B grupi su Holandija, Španija i Italija, u C grupi Litvanija, Letonija i Irska, a u D grupi Francuska, Njemačka i Estonija. Po dvije reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gdje se naša A grupa ukršta sa C grupom.

"Reprezentacija Srbije 3x3 na svakom takmičenju ide na zlatnu medalju. Stalno tražimo tu najsjajniju medalju zato što, s jedne strane, imamo kvalitetne igrače koji to mogu da iznesu, a s druge strane vjerujemo u naš rad", rekao je pred odlazak trener Ždero.

"Vjerujem da ćemo uraditi dobar posao"

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Ista je bila i poruka Nenada Nerandžića. "Putujemo u Antverpen veoma spremni i motivisani. Dobar rad je iza nas, atmosfera je, kao i uvijek, jako dobra, vjerujem u ovu ekipu i mislim da ćemo uraditi dobar posao na Evropskom prvenstvu.“

Srbija je petostruki 3x3 evropski šampion i daleko je najuspješnija reprezentacija, jer nijedan drugi tim nema više od jednog zlata. Prvi turnir odigran je 2014, a naša reprezentacija je osvajala zlata u kontinuitetu od 2018. do 2023.

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