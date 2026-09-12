Srbija krenula po titulu na Evropskom prvenstvu u basketu

Srbija je savršeno počela Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 pošto je u Antverpu savladala selekciju Švajcarske i tako obezbijedila prolazak u narednu fazu pošto dvije od tri selekcije idu dalje.

Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 krenula je put ka tituli na Evropskom prvenstvu u Antverpu (Belgija). Na startu šampionata je savladala selekciju Švajcarske - 22:13. Meč je počeo serijom od 5:0 i srpski tim je od starta nametnuo svoj ritam i pokazao zašto je među najboljima na planeti.

Za "orlove" na ovom takmičenju igraju: Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Marko Branković i Đorđe Simeunović. Srpski tim će odigrati dva meča u istom danu, pošto kasnije večeras igraju i protiv domaćina Belgije.

Pravila su takva da po dvije selekcije prolaze dalje, pa je tako srpski tim ovom pobjedom obezbijedio prolaz u četvrtfinale pošto Švajcarska ima dva poraza i ne može da ih ugrozi. Dakle, sa Belgijancima će se boriti za prvu poziciju.

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Pogledajte 00:34 Strahinja Stojačić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)