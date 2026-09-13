Strahinja Stojačić se srušio na zemlju nakon koša za pobjedu Srbije

Strahinja Stojačić morao je da dođe sebi od uzbuđenja kada je Marko Branković pogodio za pobjedu Srbije protiv Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Antverpenu.

Izvor: Youtube/ FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel

Reprezentacija Srbije nije mogla dramatičnije da pobijedi Litvaniju, prvaka Evrope i da je izbaci sa Evropskog prvenstva u Antverpenu. Učinili su to "orlovi" košem Marka Brankovića (32) za dva poena u produžetku, poslije drame koju je teško opisati. Sve staje u potpuno šokirani pogled Strahinje Stojačića (34) u trenutku u kojem je lopta prošla kroz obruč.

Pao je na teren i trebalo mu je malo vremena da dođe sebi, pogledajte:

Pogledajte 00:39 Srbija Litvanija koš Marka Brankovića za pobedu Izvor: YouTube/ FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel Izvor: YouTube/ FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel

Nekoliko trenutaka prije tog koša, Stojačić je promašio slobodno bacanje pri rezultatu 19:19 i to na samo dvije sekunde do kraja. Odmah je pokušao da nađe iskupljenje košem za pobjedu uz zvuk sirene, ali je promašio i to. Nedugo poslije toga počeo je produžetak, u kojem su Litvanci znali da najveću pažnju opet moraju da obrate na "Brku", a onda je on uručio loptu Brankoviću.

Litvanci su dopustili Marku da napravi dovoljan korak u desnu stranu i da iz teške pozicije poentira za konačnih 21:19 i za plasman u polufinale, u kojem će Srbija u nedjelju od 19 časova igrati protiv pobjednika meča Njemačka - Holandija.

Reprezentacija Srbije stigla je do polufinala bez poraza, poslije pobjeda protiv Švajcarske i Belgije u grupnoj fazi, a onda i kroz dramu protiv Litvanije, do danas prvaka Evrope, kojeg je svrgnuo sa trona Marko Branković jednim od najvećih šuteva u karijeri.

Bonus video:

Pogledajte 00:34 Strahinja Stojačić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)