Srbija srušila šampiona Evrope: Marko Branković “dvojkom” u produžetku osigurao polufinale! (VIDEO)

Basket 3x3 reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale FIBA Evropskog kupa nakon dramatične pobjede nad selekcijom Litvanije rezultatom 21:19, ostvarene poslije produžetka.

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Junak trijumfa bio je Marko Branković, koji je u dodatnom periodu pogodio šut za dva poena i donio srpskom timu prolaz među četiri najbolja u Antverpenu.

Meč je počeo u paklenom ritmu. Srbija je preuzela inicijativu zahvaljujući sjajnoj saradnji Strahinje Stojačića i Đorđa Simeunovića. Nakon asistencija Stojačića, Simeunović je silovitim zakucavanjem izjednačio na 4:4, a ubrzo se u listu strijelaca upisao i Nenad Nerandžić. Na isteku trećeg minuta, “orlovi” su razbijali odbranu aktuelnog prvaka Evrope i vodili sa 7:4.

Branilac titule se nije predavao. Litvanci su prodorom smanjili zaostatak, a potom na šest minuta do kraja meča izjednačili na 8:8. Paulijus Sorokas je pogodio za 9:9, da bi Ignas Vaitkus iz reketa donio preokret (10:9). Litvanija je nastavila sa naletom i ubrzo povela sa 13:11, primoravši Srbiju na borbu za povratak.

Srbija je uzvratila udarac i na 2:40 minuta do kraja ponovo preuzela vođstvo (16:14). Simeunović je pogodio o tablu na 1:40 do kraja za 17:15, dok je Nerandžić spektakularnom blokadom na 1:13 sačuvao prednost.

U samoj završnici uslijedila je prava drama.

Litvanci su preokrenuli rezultat košem uz faul, ali je Nerandžić još jednom blokadom spriječio rivala da ode na "plus dva".

Strahinja Stojačić je potom na 43,9 sekundi do kraja zakucao za 18:18.

Evaldas Šaulis donio je zatim Litvaniji novu prednost 19:18, ali je "Dr Strejndž" Stojačić ubrzo iznudio faul i izjednačio prvim slobodnim bacanjem. Drugo bacanje za pobjedu Stojačić je promašio, a potom uz zvuk sirene nije uspio da pogodi iz prodora, pa je meč otišao u produžetak (19:19)

U dramatičnom produžetku, Litvanci su imali dvije šanse da šutevima za dva poena riješe meč, ali su oba puta bili neprecizni. Kazna je ekspresno stigla - Marko Branković preuzeo je odgovornost, pogodio dvojku i poslao Srbiju direktno u polufinale!

OH MY GOD, MARKO BRANKOVIĆ CALLS GAME IN OT!



SERBIA DEFEAT LITHUANIA IN A THRILLER!#3x3Europepic.twitter.com/bqwakni6Zu — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3)September 13, 2026

A tamo će srpske bašketaše čekati bolji iz okršaja Njemačke i Holandije, koji je zakazan za večeras od 19 časova.

Najefikasniji u srpskom taboru bili su Simeunović sa osam poena, po pet su upisali Branković i Stojačić, a tri Nerandžić. Ko Litvanaca prva imena četvrtfinala su Džaugis sa sedam i Šaulis sa košem manje.

(MONDO)