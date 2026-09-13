Etore Mesina će se vratiti u NBA ligu u novoj ulozi, biće jedan od savjetnika Kvina Snajdera u Atlanti.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Etore Mesina se vraća u NBA ligu. Prošle sezone je podnio ostavku ili dobio otkaz u Armaniju, kako god ko na to gleda. Od tada je ostao u ulozi savjetnika, pa je otišao iz Milana. Ali, neće dugo biti van posla pošto ide u Atlantu.

Prema informacijama italijanske "La Republike" iskusni stručnjak se vraća u Ameriku i tamo će biti u ulozi savjetnika treneru Kvinu Snajderu. Inače, ovo je neka vrsta "rokade" pošto je upravo Snajder bio Mesinin pomoćnik u ekipi CSKA Moskve.

Moraće Mesina da radi dva posla pošto već ima ugovor sa "Skaj Sportom" da radi kao stručni konsultant. Kako će tačno to da funkcioniše, ostaje da se vidi. Teško da je spreman da često putuje na relaciji Amerika-Italija.

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