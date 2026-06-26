Kraj jedne ere u Milanu: Etore Mesina rekao zbogom Olimpiji

Legendarni Etore Mesina je napustio Olimpiju Milano.

Izvor: Mattia Martegani / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Etore Mesina napustio je Olimpiju Milano poslije sedam godina. Legendarni šef struke tim je preuzeo 2019. godine posljednju godinu obavljao je funkciju predsjednika kluba.

Došao je dan za oproštaj. Odlazak Mesine iz Milana kraj je jedne ere i to nije floskula. Mesina je osvojio 10 titula za sedam godina u klubu, a čak četiri puta bio je šampion Italije. Uspio je da stigne i do Fajnal-fora elitnog takmičenja, ali je jasno da je posljednjih sezona klub poklekao.

Kako je prenijela agencija ANSA, Mesina je odluku saopštio Bordu Evrolige, a izostaje još samo zvanična potvrda kluba. U "gradu mode" plan je da Milano krene novim putem, pošto je u pitanju rekonstrukcija tima.

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