ČITAOCI REPORTERI

Partizan ga hoće, ali on presjekao? Bruks poručio gdje želi da nastavi karijeru

Partizan ga hoće, ali on presjekao? Bruks poručio gdje želi da nastavi karijeru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Iako se na listi želja Partizana našlo ime Armonija Bruksa, čini se da transfer neće biti sproveden

Armoni Bruks želi da ostane u Olimpiji iz Milana Izvor: Valerio Origo/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

U Partizanu se glasno govori i potencijalnim pojačanjima za narednu sezonu. Imena na spisku su razna, a između ostalog govorilo se i o Armoniju Bruksu iz Milana. Međutim, saigrač Zeka Ledeja razmišlja o ostanku u italijanskom klubu.

Bruks je jedan od najvažnijih košarkaša Milana, iako je italijanski tim takmičenje u Evroligi završio kao 14, sa skorom 17-21 i dalje ima velike šanse u domaćem šampionatu. Trenutno je treći na tabeli i ima 17 pobjeda i sedam poraza. Čini se da i pored nešto slabijeg učinka među elitom, Bruks želi da ostane u crveno-bijelom timu.

Kako italijanski mediji javljaju, košarkaš koji ubacuje 13,1 poen uz 3,5 skokova, iako ima mogućnost da napusti Milano ovog ljeta, ipak razmišlja o ostanku.

"Ovo je bila sezona puna uspona i padova. Svjesni smo da smo mogli više, ali smo se borili u svakoj utakmici. Dobra smo ekipa i zato ovaj trud nije uzaludan. Na ličnom planu sezona nije bila loša, ali timski rezultat je razočaravajući jer nismo uspjeli da se plasiramo u plej-of. Moj cilj je da ostanem u Milanu, ali vidjećemo šta će se desiti. Moram najprije da razgovaram sa porodicom i agentima, pa ćemo donijeti odluku. Nemam šta drugo da dodam", rekao je Bruks.

Gotovo je sigurno da Bruks neće ići u NBA ligu iz koje je stigao 2024. u Milano. Međutim, nije poznato u kojem timu bi mogao da nastavi karijeri.

