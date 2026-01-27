U Milanu nema mjesta za navijače Partizana: Stigla odluka iz Italije koja se neće dopasti Grobarima

Navijači Partizana neće moći da prisustvuju utakmici Evrolige protiv Olimpije Milano.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan u okviru 25. kola Evrolige igra protiv Olimpije Milano, u meču koji je na programu u četvrtak od 20.30 sati. Međutim, crno-bijeli neće imati karakterističnu podršku svojih navijača na gostovanju, potvrdio je klub iz Italije.

"Košarkaški klub Olimpija Milano saopštio je da je od nadležnih vlasti Milana dobio naredbu koja dozvoljava prodaju ulaznica i prisustvo na utakmici Olimpija Milano - Partizan Beograd, koja je zakazana za četvrtak 29. januar, u "Alijanc klaud", isključivo za stanovnike Italije. Ova odluka donesena je na osnovu preporuke Komiteta za analizu bezbjednosti sportskih događaja", navodi se u saopštenju.

Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia



La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado prevista per giovedì…pic.twitter.com/u7fwhou9T3 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936)January 27, 2026

Dvorana u kojoj Olimpija Milano igra ima kapacitet od 5.000 mjesta i kako stvari stoje u njoj će moći da prisustvuju samo domaći navijači. Inače, navijači Partizana dosad jesu bili na gostujućim utakmicama ovog kluba. Ujedno, biće ovo jedna od rijetkih situacija u kojima Partizan neće imati podršku, iako mu je ona preko potrebna zbog mnogobrojnih problema.

Partizan u ovom meču neće moći da računa na kapitena Vanju Marinkovića koji se povrijedio u meču protiv Hapolea i hitno je operisan. U timu nema i Karlika Džounsa, ako i Šejka Miltona. Vrlo vjerovatno da Đoan Penjaroja neće računati i na Kevina Pantera kojeg je već duže vremena sklonio iz tima, a na posljednjih nekoliko mečeva Partizan je pokazao da i te kako dobro igra bez Dvejna Vašingtona.