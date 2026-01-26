Da li se kapiten Igokee m:tel vraća u Partizan? Gagi Milosavljević odgovorio na to pitanje

Dragan Milosavljević je poslije poraza Igokee od Partizana dobio pitanje o mogućem povratku u Partizan.

Partizan je pobijedio Igokeu u ABA ligi u Pioniru i nastavio trijumfalni niz. Goste iz Laktaša je kao kapiten predvodio Dragan Milosavljević koji je ostavio veliki trag u crno-bijelom dresu. Poslije meča je dobio pitanje o potencijalnom povratku u Humsku.

"Vidjećemo da li sam još u trendu. Gledao sam sve utakmice Partizana, sada je sve psihologija i to je problem. Kada gubiš utakmice u nizu, padaš psihološki. Uspjeli su da vežu neke pobjede i nadam se da će nastaviti u tom ritmu", rekao je Milosavljević.

Nekada je on u crno-bijelom dresu donosio energiju i borbu na parketu, sada ga po tome donekle podsjeća Arijan Lakić.

"Donosi čvrstinu i energiju, igra sjajno i dosta znači Partizanu u nekim situacijama. Ne pričam košgeterski, nego po energiji. Nije lako uklopiti ekipu sa velikim brojem stranaca. Smatram da i Partizan i Zvezda moraju da imaju više domaćih igrača i da domaći igrači budu kostur tima, a da dobri stranci budu nadogradnja."

Kada se već govori o strancima, Gagi je spomenuo i period kada je on bio u Partizanu.

"Sa Lovernjom i Vestermanom imam sjajan odnos, bili su kao naši. Od Amerikanaca bio je tu Dru Gordon, sjajan momak i igrač. Terens Kinsi je poslije prešao u Zvezdu pa ne smijem da ga spominjem, ali je on igračina", nasmijao se Milosavljević.

Zašto nema navijača?

Na meču u Pioniru bio je mali broj navijača, po zvaničnim podacima 1.107 gledalaca.

"Vjerovatno su poslije turbulentne sezone malo zasićeni nekim stvarima, ali će pobjede to da riješe. Ako ekipa nastavi da se bori i igra na ovakav način, navijači će opet da pune dvoranu", zaključio je Milosavljević.

