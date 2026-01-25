logo
Penjaroja otkrio zašto je igrao sa 10 igrača: Poznato zbog čega nije računao na Pokuševskog i Murinena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije pobjede nad ekipom Igokee u ABA ligi.

Đoan Penjaroja o pobjedi Partizana protiv Igokee Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je pobijedio Igokeu u dvorani Aleksandar Nikolić, ali je "parni valjak" igrao u vrlo oslabljenom sastavu, sa svega 10 igrača. Nakon pobjede, ali i nakon zahtjevnih mečeva u duplom kolu Evrolige, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja iznio je utiske.

"Važno je pobijediti nakon naporne nedjelje, a trenutno imamo problema i u ovoj utakmici ideja je bila da preživimo, jer je jasno da je nakon dva intenzivna meča u Evroligi današnja utakmica bila teška za nas. Nismo odigrali dobar meč, pravili smo mnogo grešaka - 19 izgubljenih lopti, a nakon tih 19 izgubljenih lopti oni su postigli 31 poen, uglavnom iz lakih poena", rekao je.

"Ipak, na kraju mislim da smo kontrolisali rezultat i da je ovo dobra pobjeda za nas. Moramo da se odmorimo, dobro oporavimo i pripremimo za narednu nedjelju", rekao je Penjaroja.

Ono što je navijače posebno zabrinulo bio je izostanak Alekseja Pokuševskog, ali on na terenu nije bio iz preventivnih razloga, a u ekipi se nije našao i mladi Finac Mika Murinen. "Jutros je imao bol u koljenu i potrebno je da procijenimo situaciju, a Mika Murinen nije igrao – to je tehnička odluka", rekao je Penjaroja.

Tagovi

ABA liga KK Partizan KK Igokea Đoan Penjaroja

